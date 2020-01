José Guerra: “Hoy más que nunca es necesaria la dolarización del salario en Venezuela” #4Ene

El economista y diputado a la Asamblea Nacional José Guerra se refirió a la escalada inflacionaria de los primeros dos días hábiles del año que recién comienza, al indicar que esto se debe a la inyección de moneda falsa al mercado por parte del gobierno, lo que genera que el salario de los trabajadores venezolanos se deprecie aún más.

“En lo que va de año, los dos días hábiles del 02 y 03 de enero del año 2020 el bolívar se ha depreciado 30% con relación al dólar, esto significa que la inflación va a tomar de nuevo un auge no conocido hasta ahora por esta agresiva pérdida de valor del bolívar”, explicó.

Guerra indicó que esta depreciación tiene como explicación que el gobierno ha inundado el mercado “con monedas falsas como lo son los petros y los bolívares, siendo esto la misma moneda con denominaciones distintas”.

Aseveró el economista que “esta presión de bolívares y petros la que está llevando a la depreciación del bolívar”, al advertir que “la principal víctima de la depreciación de la moneda venezolana es el trabajador venezolano activo, pensionado y jubilado cuya remuneración mínima alcanza el mínimo histórico que cualquier salario haya alcanzado en la historia del mundo, dos dólares con cinco céntimos es el salario mínimo en Venezuela hoy, arrasado por la vorágine de la devaluación de la moneda”.

“Hoy más que nunca es necesaria la dolarización del salario en Venezuela, los trabajadores no quieren que se les pague con moneda falsa como el bolívar o el petro quieren moneda genuina”, enfatizó.

Guerra indicó que el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo “y sacar sus dólares para pagar en moneda que tenga valor y que preserve ese valor y no en moneda falsa”.

“Ya está bueno de artificios y de gimnasia salarial, con aumentos que no compensan la inflación. El trabajador no puede ser la víctima de la dolarización informal, el trabajador exige que se le pague en moneda cierta y para ello vamos a levantar un movimiento en favor de los trabajadores venezolanos hoy arruinados por la hiperinflación y la devaluación agresiva del bolívar, esto no lo aguanta nadie y el trabajador tiene derecho a una remuneración conforme a su esfuerzo productivo y esa compensación se refiere a un salario que le permita al trabajador comer y vivir decentemente”, acotó José Guerra.

Recordó que “desde el año 2015 de la mano de Tomás Guanipa llevamos la propuesta de dolarización del salario, la convertimos en ley en la Asamblea Nacional y la vamos a llevar a cada rincón de Venezuela para que junto a la fuerza trabajadora hacerla una realidad.