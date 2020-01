Reportan explosión en área adyacente a la embajada de EE.UU. en Bagdad #4Ene

Este sábado fue reportada una explosión en las adyacencias de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión.

Fuentes en el lugar indican que la explosión destruyó la vía de acceso al lugar.

Las primeras imágenes muestran las secuelas después de que los cohetes cayeron cerca de la zona verde fuertemente fortificada de Irak en la capital Bagdad. Las sirenas sonaron de inmediato en el complejo estadounidense en el área que alberga a diplomáticos y tropas, según las fuentes.

Update: First pictures show the aftermath after rockets fell near Iraq’s heavily-fortified Green Zone in the capital Baghdad. Sirens immediately rang out at the American compound in the area hosting both diplomats and troops, according to sources.https://t.co/dwFQ9PD6G5 pic.twitter.com/WlIFyfhbeo

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 4, 2020