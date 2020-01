Algunas claves sobre el golpe al Parlamento este #5Ene

Este 5 de enero, diputados psuvistas de la Asamblea Nacional eligieron como presidente del organismo a Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia, en un corto debate en el que no participó Juan Guaidó, pues efectivos policiales y militares le impidieron el paso al Palacio Federal Legislativo.

A continuación, algunas claves de lo ocurrido en la jornada de este 5 de enero:

No existió sesión parlamentaria

El diputado Juan Miguel Matheus se refirió a los hechos ocurridos este 5 de enero como un “intento de aniquilar definitivamente la Asamblea Nacional por parte de la dictadura de Nicolás Maduro”.

En su opinión, este día no hubo “ninguna sesión parlamentaria” y citó el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional: “Las sesiones de la Asamblea Nacional -también la sesiones para la instalación del período anual- solo se pueden instalar bajo la conducción de su presidente. Sin el presidente Juan Guaidó era imposible instalar constitucionalmente la sesión ni verificar el quórum”.

Asimismo, aclaró que solo el primer año de la Legislatura le corresponde al diputado de mayor edad la conducción de la sesión de instalación.

“Durante los restantes cuatro años de Legislatura la instalación del período anual se realiza bajo la conducción del Presidente en funciones, que en este caso es Juan Guaidó. Es una aberración invocar una interpretación analógica del reglamento cuando las normas aplicables son claras”.

Por esto, señala, “la razón por la cual fue imposible instalar la sesión es bien conocida por Venezuela y el mundo: la violencia de la dictadura, con la cual se impidió el ingreso al recinto parlamentario de los diputados a la Asamblea Nacional”.

Matheus afirma que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional “sigue siendo la encabezada por Juan Guaidó”. Además, adelanta que “quienes hoy pretenden usurpar las funciones de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional tendrán que responder penalmente por conspirar contra el Parlamento venezolano.

El dirigente Juan Carlos Caldera coincide con Matheus: “Lo ocurrido hace poco en el hemiciclo de la AN no existe, se trata simplemente de un show que hicieron un grupo minoritario de diputados (PSUV) ante la imposibilidad de lograr una mayoría que impidiera la reelección de Guaidó”.

Vía Twitter, Caldera explicó que para que la sesión de instalación fuera válida debían cumplirse tres requisitos:

1) “Se debía permitir libremente el acceso de todos los diputados electos”.

2) “La sesión debía ser instalada por el Presidente de la AN del período anterior, que es Juan Guaidó, a quien le impidieron el acceso al palacio”.

3) “Debía verificarse el quórum de los diputados asistentes, cosa que tampoco ocurrió”, pues “la mayoría de los diputados se encontraba en las afueras de la AN tratando de entrar siendo impedidos de manera violenta por piquetes de la GNB”.

“Lo que corresponde ahora es instalar, como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una sesión de la AN válida (dentro o fuera del Hemiciclo) y proceder a la escogencia de la directiva de la AN. Repito: hasta ahora no ha ocurrido una sesión de la AN, por tanto aún no hay nueva directiva de la AN”.

Edward Rodríguez, jefe de comunicaciones de la Asamblea Nacional, denunció la mañana de este 5 de enero que efectivos de la GNB impiden el ingreso de medios al Palacio Federal Legislativo.

“Es un sabotaje, un abuso”, dijo Rodríguez, quien consideró que el Ministerio para la Comunicación e Información (Minci) “pretende apoderarse de la autoridad para permitir ingreso al Palacio”.

Lea más en www.runrun.es