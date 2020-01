VIDEO Juan Pablo Guanipa increpó a diputado Luis Loaiza: “Tu me das tristeza” #6Ene

Este lunes circuló a través de las redes sociales un video que ya se hizo viral, en donde el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, increpa a uno de los diputados que avaló el golpe parlamentario perpetrado en el Palacio Legislativo este domingo por la bancada de legisladores chavista.

“Tú me das tristeza”, Juan Pablo Guanipa, increpó al diputado Luis Loaiza uno de las personas que avaló el asalto a la AN este domingo cuando pretendieron juramentar sin quórum y sin siquiera unas votaciones a una presunta nueva directiva del parlamento nacional.

“Qué tristeza me dan ustedes, no se rían, la ofensa se la estás haciendo a tus electores, esto te lo cobrará la vida y la política, tú no eres serio”, fueron algunas de las palabras que Guanipa le propinó a Loaiza.