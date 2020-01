Emilio Graterón: Este domingo se confirmó la unidad monolítica de las fuerzas democráticas del país #6Ene

Este domingo se confirmó la unidad monolítica de las fuerzas democráticas del país, quedando totalmente desvirtuada la tesis del oficialismo sobre supuestas rupturas dentro de la alianza de la oposición, aseguró este lunes, en conferencia de prensa, el coordinador político de Voluntad Popular, Emilio Graterón.

De esta manera el dirigente de VP salió al paso a las consejas que se pusieron a circular el pasado domingo, por parte del oficialismo, en torno a las diferencias internas entre las diversas organizaciones políticas opositoras.

Hizo referencia al espectáculo montado el Bloque de la Patria y los parlamentarios de la oposición que se prestaron para hacerle comparsa el Gobierno, recordando como el Jefe de la Fracción oficialista, le daba órdenes al nuevo “presidente de la AN”, indicando que todo el país vio como le decía “siéntate ahí y defiende esa silla”, todo el mundo vio como le daba órdenes, los tratan como títeres, como muñecos de trapo, advirtiendo que “tristemente, ese es el papel que quedará para ellos en la historia,

unos muñecos de trapos que se convierten en piltrafas”.

Advierte Graterón que ahora le tendrán que dar la cara a su gente, a sus electores, a sus familias, a la gente que los quiere, a ver si pueden tener la dignidad, la verdadera cara y el corazón para darles un buen ejemplo a sus hijos.

“Luego en este marco, queremos destacar y aclarar que la acción de los diputados Luces y Artega en el día de ayer, y su pronunciamiento, es simplemente la confirmación de una cosa que ya era una realidad en Voluntad Popular y que no tiene ninguna novedad, les repito que vayan ellos a darle la cara a sus familias, a sus hijos y que traten de vivir tranquilos con su conciencia, después de los largos años de lucha que hemos vivido, triste su camino, triste su futuro, ojalá que en algún momento la historia les de la oportunidad de reivindicarse, pero ahí no hay

nada nuevo y no hay nada que decir”, señala Graterón.

Régimen montará otra olla

Señala que también es importante para VP advertirle a Venezuela, que frente a lo que pasó ayer, existen algunas informaciones que indican, que es muy probable que ahora también, “monten una olla” u otra pantomima, para crear un partido político de maletín, que tenga los colores y el nombre de Voluntad Popular para entregárselo a esos muñecos de trapo, afirmando que en tal sentido, hay que decirle a Venezuela: “Qué nos van a quitar, nos

han tildado de terroristas, nos han inhabilitado, nos han perseguido, nos han torturado, en este momento está desaparecido y secuestrado un diputado de la AN, Gilberto Caro, qué más nos van a quitar, aquí lo que vale y lo que es legal y realmente pesado para un país y para libertad y la democracia en Venezuela, es el nombre y la gente de Voluntad Popular, el partido siempre será VP y su gente llena de fuera y fe, comprometida con Venezuela, la gente que sigue firme en la ruta por la libertad y el compromiso con el país; así que no se molesten en inventar eso, porque una

vez más van a quedar mal frente al país y frente a su gente y si lo pretenden hacer, ya todo el mundo lo sabe y eso no nos va a quitar ni un minuto de fuerza, así que ya veremos quién tiene la fuerza, el poder y la posibilidad de liderar movilizar un país, eso no se hace con un maletín lleno de dinero, eso no se hace con partidos de maletín, eso se hace con liderazgo, con fuerza, con compromiso, con el liderazgo que te da la autoridad moral para

conducir, para liderar, para marcarle el camino a los venezolanos, y esa autoridad reside en los fundadores, en la gente y en el poder de la mejor Venezuela que se llama Voluntad Popular y que está en el corazón de todos nosotros”, dijo Graterón

Expresó su agradecimiento por el respaldo de las fracciones políticas que participaron del acto de juramentación de Juan Guaidó, que se realizó desde la sede del diario El Nacional, en horas de la tarde del domingo. Asimismo, agradeció a todos los representantes del Cuerpo Diplomático que apoya al gobierno legítimo, quienes les acompañaron en esta actividad.

Ratificó que la organización acordó liberar de disciplina y compromisos políticos a Juan Guaidó, de manera que tenga el tiempo suficiente para dedicarse a ejercer la Presidencia del Parlamento Nacional y la Presidencia interina de la República, es decir que se dedique a ser el presidente de todos los venezolanos indicando que esto lo han hecho todos los presidentes en el

mundo, y se hace por razones de ética, indicando que esto corresponde a la manera de hacer política, de la gente seria, dijo Emilio Graterón.