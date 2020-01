Explosión en Palavecino se registró en patio de distribución eléctrica #6Ene

Este sábado una explosión que fue seguida de un incendio alarmó a los habitantes de la parroquia José Gregorio Bastidas del municipio Palavecino. El siniestro se registró en los terrenos ocupados por el complejo termoeléctrico Argimiro Gabaldón, lugar que en la actualidad funciona como centro de distribución, mas no de generación de energía eléctrica.



En reiteradas oportunidades se ha señalado que la planta Argimiro Gabaldón no funciona, que las turbinas se encuentran inoperativas y que allí no se genera energía eléctrica, finalidad para la cual fue creado ese complejo en 2008.



El diputado Guillermo Palacio recordó al respecto, que una comisión integrada por el diputado Macario González, el ingeniero Joe Carrillo y su persona, se trasladaron hace algún tiempo a esas instalaciones y corroboraron que la planta termoeléctrica no está operativa y que allí no se genera electricidad.



Recientemente el presidente de la Cámara de Comercio de Palavecino, Samuel Medina, señaló que los comerciantes de esa localidad se ven afectados por los constantes racionamientos eléctricos y que por lo menos un 25 por ciento de ese sector sufre al tener que cerrar sus locales por no poder comprar o mantener una planta eléctrica, mientras que en ese municipio se ubica una termoeléctrica que no funciona.



Estas declaraciones generaron polémica, ya que posterior a su publicación se registró la explosión en las instalaciones de ese complejo eléctrico. Por ello nos permitimos consultar a un experto en la materia a fin de obtener una explicación técnica.





¿Funciona o no la Argimiro Gabaldón?

El ingeniero Antonio Patiño, miembro de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, explica que el conjunto o complejo Argimiro Gabaldón se compone de la parte de generación y la consecuente subestación que recibe la electricidad allí generada para su posterior distribución.



Efectivamente, la planta generadora no está operativa y la subestación que allí se ubica es en la actualidad un patio de distribución que recibe la energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEN).



La explicación técnica hace inferir que no fue la parte de generación la que causó la falla eléctrica que dejó sin luz a buena parte del municipio, por cuanto las turbinas de la planta termoeléctrica no están operativas.



La explosión se habría producido en la subestación o patio de distribución, aunque no se ha obtenido una explicación de parte del sector oficial al respecto.



El diputado Guillermo Palacios dijo que en los próximos días la comisión acudirá nuevamente a esas instalaciones a fin de ver qué es lo que pasa allí, cuál es la situación actual de ese complejo y por qué se registró la explosión que tanta alarma causó en el municipio Palavecino.