OPINIÓN La máquina mágica del vacío #6Ene

A los Mega Magos y Magas…

La magia es solo ciencia que no entendemos aun

Arthur Clarke

Eres un mago, no un genio, tienes que ensuciarte

las manos para poder conseguir lo imposible

Sir Michael Caine – Cutter

La gente haría cualquier cosa para fingir que la magia no existe.

Incluso cuando la tienen delante de sus narices.

J. K.Rowling

La magia es un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible.

Y aprender las lecciones de ambos mundos.

Paulo Coelho

El tiempo jugaba a detenerse, a no pasar. Lo empujaba el fastidio. El fastidio es el motor de un mago, y parece que la magia usa ese temporal para suceder. Así que tomé un impulso inusual. Me levanté de la cama donde la magia acampaba de noche para empezar de mañana y me fui al baño, me aseé y vestí tipo casual. Y con la misma casualidad del fastidio, la magia cruzó conmigo la puerta que nos llevaba a ambos a la calle…

Al entrar al mundo de los demás la magia iniciaba. La acera se llena de huellas que la hojarasca barre a toda hora. Los trinos suenan como coros en el aire que arrastran la nube para limpiar la bóveda celestial. El pecho, con ese viento, insufla el espíritu de mágicas palpitaciones aéreas. Uno vuela con ese éter al numen del cuerpo y el cuerpo es la porcelana donde sirves el hechizo. El camino desde el cuerpo es la magia misma y se ve en cualquier lado. En el árbol, como enjambre enfila india. En la plaza la india donde el cacique monta el arco y la flecha con la que pretende enardecer el universo de un solo lanzazo o en el transeúnte que transita a ningún lado, incluso en el paisaje de una dimensión que es desconocida y todo empieza por conocerse…

Caminar va cargando la máquina mágica desde el sitial. Las piernas son como bobinas que recargan de energía cinética. El movimiento hace que la maquina encienda el motor de sortilegio y mágicas. La vida al nivel de la hechicería es más cosas. Las cosas suceden con un reflejo de otro mundo. Somos brillos, esferas de haces que envuelven un todo. Somos tragados por el don de luces que nos acoge en sus alas y nos lleva en su regazo a otra esfera, a otra vivencia donde lo real y lo irreal se unen en una visión única cósmica que parecen los resplandores de dios. En ese momento las aves vuelan en los pies, los aires son pensamientos, el corazón es un obús venciendo la nada. Y en el orbe de la magia, la lágrima es una risa, y la risa, aguas que inundan las vertientes dela alegría del vivir, no de la felicidad que es un invento, un autoengaño, un sofisma auto dirigido.

Sigo sin darme cuenta que vuelo. Mis pies son los pies de Mercurio alado. Los botines con plumas se elevan dentro con vapores fantásticos que influyen el atrevimiento. La voluntad es la única razón del mago. El mago no colige, procede. Y de mago a mago nada se intercala. Los límites desaparecen al pasar el éter mágico del vuelo. Vuelo con pie de suelo y ando con cielo en el pecho…volar camina el pensamiento mágico, o sea la imaginación que es el más grande hechizo del mago. Su hechizo de perla, si se quiere. Su varita mágica…

Un mago es un ser normal pero normalmente no lo sabe. Debe buscar en su intimidad el caldero de la hechicería que cambia el trastorno del deseo, la competencia, la avaricia, y los pecados capitales. La gula y la envidia se transforman en sed de respiro y reciprocidad eterna. La ira en paz sin flor marchita. El cosmos en un solo cuerpo sin cuerpo que nos dota de energía eterna, verbo y gracia, de un encanto armónico y vitalicio.

Sigo una vereda de aliento. Me da justo en el pecho de las ganas. Es un sigilo divino y es divino que sea un entresijo. Al hombre le atrae los arcanos desde que descubrió que la existencia puede no ser secreta. Lo misterioso de la vida, es la humanidad. Lo social. Lo establecido. El deber ser, sin un ser con el deber. Debo seguir sin hacer tantas detenciones. Las preguntas sin respuestas son detenciones. Las preguntas que se callan también. Hay un intermedio entre el silencio y el sonido. Ese punto medio es el equilibrio de dios, es la cuerda en el que el filo de la vida se balancea para algún día caer en la nada de donde se te vino. La magia va y viene desde el principio del tiempo del mismo sitio. De la máquina mágica de lo efímero y perecedero…Del vacío. Y solo una taza vacía puede utilizarse…

Marcantonio Faillace Carreño