Diosdado Cabello: Luis Parra no es chavista #7Ene

Diosdado Cabello, presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), insistió este lunes que Luis Parra, diputado autoproclamado como presidente del parlamento nacional, no es chavista.

El primer vicepresidente del Psuv aseguró que la designación de Parra no es una estrategia del chavismo sino una pelea en la “derecha”.

“Si quieren entender las leyes de la Asamblea Nacional deben leer las reglas y la Constitución. El anterior presidente debe fungir como director de debates. Esa AN está en desacato, y todos sus actos son nulos, aunque estando ahí el segundo vicepresidente, el señor Stalin no fungieron porque no tenían los votos. José Brito hizo la propuesta de Parra, ¿por qué los que entraron no hicieron la propuesta de ello? Simplemente porque no tenían los votos. A Juanito Alimaña (Juan Guaidó) se le abrieron las puertas del Palacio, y después inventó saltar la cerca, ¿para qué lo hizo?, la verdad verdadera es que Juanito Alimaña no tiene los votos”, dijo.