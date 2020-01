OPINIÓN Ventana abierta: Cortinas de plata #8Ene

Para recordar:

“Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron”

(Mateo 27:51)

Por definición, una cortina es: “Pieza de tela o de otro material flexible y ligero, que se cuelga de la parte superior de una puerta, ventana o hueco para cubrirlo o adornarlo” (Diccionario Google).

En este mundo se usan cortinas de todo tipo y para toda ocasión, hasta se usan cortinas imaginarias o alegóricas, que tienen cabida en nuestra mente dado el concepto.

Tenemos el caso de la llamada “Cortina de hierro”, término popularizado por el exprimer ministro inglés Winston Churchill en 1946, para referirse a la barrera imaginaria que erigió la URSS, por medio de Stalin, para aislarse de la Europa Occidental y parte del mundo (www.lifeder.com).

Existe la cortina de humo: “Conjunto de hechos o circunstancias con los que se pretende ocultar las verdaderas intenciones o desviar la atención de los demás” (www.definiciones-de.com).

La cortina de plata, como tal no existe, pero encontramos el término “Brocado”, según es.wikipedia.org, que son telas de seda, variadas tramas y lleva hilos de plata. Se ha utilizado en vestimentas imperiales, cortinas y otros elementos de decoración.

Así como hay cortina de hierros o cortinas de humo, pudiéramos sugerir que en Venezuela y otras partes del mundo, hay cortinas de plata. Estarían relacionadas con el dinero, regalos, dádivas que algunos gobiernos hacen a los ciudadanos para ganar su gracia, su apoyo, lealtad u otras conductas afines.

Por cierto, habíamos pensado en un 50%, que de esta forma, al no registrarse un ingreso como sueldo no afectaría a los comerciantes, para que no se vieran obligados a aumentar los precios de los productos.Parece que fue peor, cuando se habló de bonos navideños, “mediopetro” y otros, todo se desquició.

Perdonen la expresión, tanto el que recibió (el ciudadano), como el que vendió (comerciante) “se volvieron como locos”; al no haber control de ningún tipo, los productos amanecieron el doble o el triple del valor anterior. Mucho peor,continúa la monstruosidad del negocio con el dólar. Nota: Acá no aumentan un centavo de dólar, sino por el orden de los miles ¡Que triste! Por no decir qué desgracia.

Semejante desgracia fue la que vieron los sacerdotes y pueblo judíos cuando dijeron que si Jesús eran inocente, su sangre cayera sobre sus cabezas y la de sus hijos (Mateo 27:25). Bueno, al poco tiempo el templo y parte de Jerusalén fue destruida por los romanos.

Al momento que Cristo expira; salió su aliento de vida, su espíritu de vida (Mateo 27:50). En otras palabras, murió igual que cualquier humano, pasó a no saber más nada.Según Salmos 146:4 (sale su aliento y en ese momento perecen sus pensamientos); similar el Salmos 115:17 (no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio).

Allí, en ese momento, en la muerte de Jesús, fue cuando se rasgó la gran cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo (Éxodo 26:33; Mateo 27:51; Lucas 23:44,45) y según Elena de White, media 55 pies de alto (unos 17 metros) y 18 pies de ancho (unos 6 m) (Libro: Cristo en el Santuario, p.28); dicen que para levantarlo se necesitaban unos 300 sacerdotes (apologos.net).

Se observa que fue la mano de Dios que rasgó dicha tela tan fuerte y la tierra también tembló, algo que indicaba que Cristo era su Hijo;pronto pasaría al cielo y desde allí se iba a convertir en nuestro Sumo Sacerdote celestial ¡No tenemos más intermediario! Ahora el pecador no tenía (no tiene) que pagar penitencia, en el templo, en otra parte, para pedir perdón por sus pecados.

Así como los gobernantes juegan con el hambre del pueblo, con las cortinas de plata;dinero que solo se está usando para comprar alimentos o medicinas, todavía hay algunos, hasta dirigentes religiosos, que no entienden o no creen la labor de Cristo en el cielo, donde hay un espacio que fue a preparar para todo quien crea en Él (Juan 14:1-3).

Eduardo Iván González González

www.ventanabiertalmundo.com