Video Avión ucraniano se estrella en Teherán #8Ene

La madrugada de este miércoles fue difundido un video en el cual se muestra como se precipita a tierra el Boeing 737 de Ukraine Internacional, avión que se estrelló en Irán con 176 personas a bordo poco después de que despegó del aeropuerto de Teherán rumbo a Kiev. . Sin embargo, Qasem Biniaz, jefe del Centro de Comunicación e información del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano de Irán, descartó que fuese un misil el responsable del accidente. . Según informó "Si el accidente se hubiese perpetrado con misiles, el avión habría explotado en el aire" afirmó Biniaz. . Texto: Génesis Biondi Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #Información #Internacional #Ucrania #Teherán #Boeing #Venezuela #Lara #Barquisimeto #8Ene