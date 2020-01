Transportistas del terminal de Barquisimeto reportan poca afluencia de usuarios de cara al 14E #9Ene

Elimpulso.com consultó a transportistas del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, quienes aseguraron que la afluencia de usuarios ha disminuido en más del 60 % en comparación a años pasados, cuando para la fecha comenzaban a llegar visitantes para presenciar la procesión de la Divina Pastora.

“El pasaje está económico pero hay pocos usuarios, en años pasados había más movimiento de personas, la afluencia ha disminuido en más del 60 %”, expresó el señor Eugenio González, quien cubre la ruta Barquisimeto-Acarigua.

“Poca gente, antes hacía hasta seis viajes ahora solo uno”, señaló Jhonny Mendoza.

Por su parte Wilmer Escalona, quien realiza viajes hasta Valencia, mostró su preocupación por el poco movimiento de usuarios. “No hay pasajeros, estamos en una situación difícil, desde las 5 de la mañana no he podido salir porque no he logrado llenar los puestos de mi vehículo”.

La misma opinión tiene Abraham Colmenárez, quien hace traslados hasta San Felipe. “La situación ha estado un poco dura esta semana. Hoy no he podido realizar ningún viaje por falta de pasajeros”.