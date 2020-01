El Impulso, siempre presente con la Divina Pastora #12Ene

View this post on Instagram

La historia es bien conocida, a mediados del siglo XIX el cólera diezmó a Barquisimeto y en 1856 el padre José Macario Yépez ofrendó su vida ante la Divina Pastora para que la Santa Madre intercediera ante Dios y culminara la epidemia. Desde hace 164 años la feligresía demuestra su agradecimiento a la Santa Patrona con la procesión que al principio culminaba en la antigua Catedral de San Francisco y que con el pasar de los años se hizo cada vez más multitudinaria. El Impulso, casa editora que recién cumplió cien años de mudada a Barquisimeto, dedicaba ya en 1922 un importante espacio en su primera página a la visita de la Divina Pastora. La ciudad contaba en aquellos días con unos cinco mil habitantes, población modesta en número, pero grande en devoción. Desde hace casi cien años El Impulso no escatimó sus espacios en primera plana para anunciar la procesión. Al principio se ilustraba la información con grabados como el utilizado en enero de 1922 1928, el mismo año en que el cineasta Amábilis Cordero filmó por primera vez la procesión de la Divina Pastora, el Impulso publica por primera vez una foto de la Santa Imagen en su portada. Llega la década de 1950, la urbe inicia su transición de lo tradicional a lo moderno. La procesión de la Divina Pastora se hace cada vez más multitudinaria y en 1956 se enrumba a sus cien años. Ese año se procede a la coronación canónica de la Santa Imagen y viene desde Colombia el arzobispo de Bogotá, cardenal Crisanto Luque, quien fue recibido por las autoridades eclesiásticas locales, encabezadas monseñor Críspulo Benítez Fonturvel. Durante más de sesenta años El Impulso dedicó su primera página a la Santa Patrona con una foto que ocupó un importante espacio, hasta el 14 de enero de 2018, última edición impresa del decano. Más ese no es el fin de la historia… Elimpulso.com sigue y seguirá dándole cobertura a la procesión de la Divina Pastora. Texto: Oscar Castro Leal Edición: Victoria Peña Fotos: Archivo IMP Videos: Amábilis Cordero . . . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Especiales #ElImpulso #Consecuente #Divina #Pastora#Cólera #12Ene