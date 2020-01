Karim Vera: La causa real de la escasez de combustible es que Venezuela no está produciendo gasolina

Una vez más se expone la incompetencia e irresponsabilidad, por parte de las supuestas autoridades que han liderizado planes enfocados a que los ciudadanos se abastezcan de gasolina, pero todos han fracasado por la ausencia de lo más importante, el combustible, aseguró la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Táchira Karim Vera.

La parlamentaria señaló que la entidad regional que representa en el Parlamento, ha sido una de las que más ha padecido por esta problemática y todas las medidas que se han tomado, no han sido más que pañitos de agua tibia, que no han ido al fondo del problema.

“A mediados de noviembre del 2019 arrancaron con censos del tag de gasolina, pasaron por las unidades de transporte hasta llegar a los vehículos individuales, controlado por la coordinación de una mesa de combustible, dirigido por la diputada del Consejo Legislativo del estado Nellyver Lugo, la excusa de siempre, evitar el contrabando de gasolina, pero es necesario recordar que ya estaban en funcionamiento otras medidas como el pico y placa que hasta ayer duró, pues la misma funcionaria anunció su

suspensión”, precisó Vera.

La parlamentaria insistió “estamos cansados de decirlo, el verdadero problema no es precisamente el contrabando, estamos una vez más en presencia de un plan fracasado, pan y circo, la mesa técnica de combustible ni el pico y placa han funcionado porque el problema real es que no hay gasolina, no se produce lo suficiente que demanda el país y lo poco que hay lo mandan a Caracas para crear esa sensación de tranquilidad”.

La dirigente nacional de Primero Justicia, ratificó que uno de los problema que enfrentan los tachirenses es el acceso al combustible, ya que la poca que llega es administrada por funcionarios de la GNB y PNB, “que en algunos casos no la venden en su totalidad. La medida de suspender pico y placa ayer era para que no se vieran las que se volvieron cotidianas colas

desde el 2002, a las afueras de las estaciones de servicios mientras

se realizaba la vuelta al Táchira”.

Karim Vera advirtió “no hay medida que solvente la crisis, se debe atacar la verdadera causa del problema real y es que en Venezuela no se está produciendo gasolina”.