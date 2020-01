La Divina Pastora es sinónimo de paz y unidad #14Ene

View this post on Instagram

Por cada lugar que va pasando la Divina Pastora, va dejando destellos de esperanza y unidad. Los devotos a la Santa Madre la miran con ojos de amor y agradecimiento. Así fue su peregrinar por la avenida Lara frente al centro comercial Río Lama, donde se observan a los fieles acompañándola, cantándoles y celebrando que una vez más está recorriendo las calles de Barquisimeto. Esta procesión 164 de la Divina Pastora hacia la ciudad de Barquisimeto es una nueva oportunidad que los ciudadanos tienen para unirse por un mismo objetivo: La fe, el amor y la paz. . Video: Gisela Carmona Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calle #Religión #Fe #DivinaPastora #Procesión #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #13Ene