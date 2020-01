VIDEO Los abuelos son garántes de seguir manteniendo la fe hacia la Divina Pastora #14Ene

View this post on Instagram

La fe hacia la Divina Pastora trasciende generación por generación. Que cada año sigan sumándose personas a la procesión de la Santa Madre desde el pueblo de Santa Rosa hacia la ciudad de Barquisimeto tiene mucho que ver por las enseñanzas de fe que los adultos mayores le van dejando a sus descendientes. Así es el caso del señor Jesús María Ramos, quien manifestó a Elimpulso.com que no existe un año en el que deje de asistir a la procesión del 14 de enero en Barquisimeto, y comentó que todos sus hermanos y familiares cercanos, también tienen esta devoción mariana. Jesús María Ramos manifestó que le tiene fe a la Divina Pastora, por ende, constantemente le pide para que sea mediadora ante Dios, y de esta manera, le ayude a hacer realidad los deseos más sinceros del corazón. Ante esto, recalcó que es necesario trasmitir con ejemplo, testimonios y coherencia la fe Cristiana a todas las personas que nos rodean, y así, poder hacer de nuestro país, uno más sano y puro. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Brian Vidal Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #DivinaPastora #Religión #Fe #Regionales #Calle #SantaRosa #Abuelos #Unión #Amor #Paz #Cristianos #Católicos #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #14Ene