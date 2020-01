A propósito de celebrarse este miércoles el día nacional del Maestro, los profesionales de la educación asistieron a la Catedral de Barquisimeto para participar en la misa que se celebró en su honor. Desde allí, los educadores llamaron a paro nacional para este jueves 16 de enero.

El coordinador de a Coalición Sindical que agrupa a los educadores en Lara, Luis Arroyo, recordó que los motivos que los mantienen en lucha,atienden a la dignificación de su salario, el cual, asegura, tiene al gremio en pobreza extrema, pues no les alcanza para alimentarse ni vestirse. Es por ello que fue insistente en que los educadores llamaron a paro nacional para este jueves 16 de enero, y se concentrarán en el Edificio Buría, donde está la sede de la Zona Educativa de Barquisimeto.

El también presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que no han obtenido respuesta alguna de las autoridades de educación, por lo que consideran que están “ciegos, sordos y mudos” ante los reclamos que vienen realizando desde el año pasado con mayor fuerza.

“Pedimos bendiciones para todos, inclusive para las autoridades educativas y el gobierno porque aquí lo que estamos exigiendo es el cumplimietno de la normativa laboral”, apuntó.

“No nos vamos a rendir”

En el mismo orden, el Presidente de Sumalara y miembro de la coalición, Orlando Herrera, afirmó que los educadores no se van a rendir, pues son la organización con más fuerza en todo el país. “El que se mete con los maestros venezolanos, no se ha dado cuenta que está en presencia de la mejor organización de la sociedad venezolana. Pensaban que los padres y representantes no nos iban a acompañar y se han equivocado en todo el territorio nacional porque hemos movido el cimiento de las masas populares de este país”, dijo Herrera.

Recordó además que están peleando por salarios dignos, por dotación en las instituciones, las cuales están cada día en peor estado y por protección para los maestros jubilados. “Todo eso nos lo niega el exministro Aristóbulo Istúriz, que también es un exmaestro para todos los venezolanos.

Es pertinente resaltar que la Coalición Sindical de los educadores en Lara, está integrada por Sumalara, Fenatev, Sutelara, Sinvemal, Colegio de Peritos y Técnicos, Colegio de Licenciados y Colegio de Profesores.