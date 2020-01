Denunciarán a Maduro ante organismos internacionales por delitos de lesa humanidad

Para elevar ante los organismos internacionales correspondientes, las denuncias de los delitos de lesa humanidad que el gobierno usurpador de Nicolás Maduro comete en el país, acudirán los diputados de la Asamblea Nacional, anuncio en conferencia de prensa, el diputado Carlos Prosperi por el estado Guárico, quien es Jefe de la Fracción de la Unidad y Secretario General de AD en Caracas.

En efecto, esto a propósito del asedio que fueron víctimas el miércoles 15 de enero, un grupo de diputados por parte de los llamados colectivos, (grupos afectos al régimen) a las afueras del Palacio Federal Legislativo cuando estos pretendían ingresar al Parlamento Nacional con el propósito de realizar la sesión ordinaria este miércoles, como está contemplado en el reglamento de Interior y de Debates.

Prosperi narró los hechos, indicando que hubo detonaciones y a la vez pudieron ver a personas con objetos contundentes, como palos y piedras intentando voltear la camioneta en la que se redirigían.

“De acuerdo a el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Se han armado a civiles para que agredan a los ciudadanos que piensan distintos a estas personas que hoy están usurpando al poder”, aseguró.

Al mismo tiempo saludó el pronunciamiento de la Unión Interparlamentaria, por condenar estos hechos contra los diputados a la Asamblea Nacional. De igual forma dijo aplaudir la decisión que se dio en el referido organismo, donde con más de 470 votos se ha ratificado a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, dándole respaldo como presidente de la AN.

El legislador señaló que el próximo martes el Presidente (e) Juan Guaidó convocó la sesión correspondiente para ese día y aclaró que no existen dos directivas. “Aquí hay una directiva que intenta usurpar un poder que no le corresponde y no le compete porque violó el reglamento de Interior de debate”, advirtió.

“Nosotros vamos a insistir en seguir sesionando en el Palacio Federal Legislativo que es donde nos corresponde y si creen que, secuestrando, militarizando y poniendo grupos paramilitares para restringirnos el paso a la AN están equivocados”, dijo Prosperi.

Mientras que la diputada Delsa Solórzano sostuvo que los colectivos que actuaron este miércoles contra el grupo de diputados, lo hicieron bajo la mirada cómplice de los agentes uniformados del Estado.

“Por todas las evidencias que existen sobre los hechos registrados

este miércoles, los colectivos paramilitares actúan a expensas del

gobierno que usurpa Nicolás Maduro”, recalcó.