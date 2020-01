La Luz de Dios: El drama de una comunidad que no tiene agua, luz ni gas domestico #16Ene

Su cara refleja molestia. La mujer de 34 años quedó prácticamente sin voz tras inhalar la gran cantidad de polvo que entra en su vivienda, producto de la falta de pavimento en la comunidad.

En el barrio la “Luz de Dios”, ubicado justamente detrás del aeropuerto de Barquisimeto, al oeste de la ciudad, es un sector que, por donde se mire, se le nota la crisis. En el lugar son pocas las viviendas de bloque, la gran mayoría son de zinc.

Yelena Camejo, de piel tostada por el sol y con el cabello seco como una paja, informó para el equipo periodístico de Elimpulso.com que esta comunidad padece graves problemas en cuanto a los servicios público se refiere.

“Tenemos mucho tiempo sin agua. Después de buscar a los niños en la escuela debo hacer como tres viajes con tobos a los barrios de al lado (Fidel Castro y 4 de Febrero del Cono de Seguridad) para buscar agua que solo la usamos para bañarnos, cocinar o bajar la pocetas. La de tomar la buscamos en la casa de mi mamá porque el agua de aquí es como amarilla y tiene un sabor distinto”, manifestó la mujer sudada y visiblemente cansada, quien además puntualizó que debido a la escasez del vital liquido en la comunidad muchos niños se han enfermado de hepatitis, vómito y diarrea.

Camejo también señaló que en la “Luz de Dios” la electricidad falla constantemente. Asegura que el racionamiento improvisado lo aplican dos veces al día y algunas vece se va desde las 7:00 de la noche y regresa a la 1:00 de la madrugada.

“Nos quitan la luz como dos veces al día. A veces no la quitan en el día sino a las 7:00 de la noche y la ponen nuevamente a las 1:00 de la madrugada. Esto es terrible. No hay agua, ni luz, el aseo no pasa y debemos casi que correr detrás del camión con gas para ver si nos venden una bombona”, precisó.