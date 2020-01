VIDEO Feligreses le piden paz, salud y la libertad de Venezuela a la Divina Pastora #16Ene

View this post on Instagram

La fe y la devoción que tienen los barquisimetanos hacia la Divina Pastora es sumamente especial. En cada una de las actividades y eucaristías que se han realizado en La Catedral de Barquisimeto desde su llegada este pasado 14 de enero, se ha detallado cómo una gran cantidad de personas se acercan para orar, pedir y celebrar con júbilo esta maravillosa visita. El equipo de Elimpulso.com formó parte de la Santa Misa que se realizó en horas del mediodía de este jueves 16 de enero en La Catedral de Barquisimeto, y se pudo corroborar el ambiente de paz, alegría y unión que genera la visita de la Divina Pastora a la ciudad. La gran mayoría de los feligreses que se acercan a la imagen de la Divina Pastora lo hacen con un deseo, un agradecimiento o una petición en sus corazones, y mediante una oración, la elevan a la Santa Madre, con la fe de que ella interceda ante el Padre, para que sus peticiones sean escuchadas y cumplidas. Luego de una consulta a algunos devotos presentes en el lugar, se notó cómo los barquisimetanos coinciden en algunas peticiones: Salud, paz, unión, el retorno de sus familiares en el exterior y la libertad de Venezuela. Es importante destacar que, pese a la crisis que atraviesa el país, los devotos de la Divina Pastora siguen aferrados a la fe, y continúan con la esperanza firme de que pidiéndole a Dios, orando y obrando, la situación del país va a cambiar para bien. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #DivinaPastora #Feligreses #Devotos #Devoción #Peticiones #Catedral #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #16Ene