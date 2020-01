VIDEO Con sacrificios estudiantes de la UCLA luchan por seguir adelante a pesar de la desidia #16Ene

Lo que fue hasta hace al menos 10 años el decanato más importante de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, es hoy un ejemplo de la crisis que vive el país. Deserción universitaria, migración de docentes, mal estado en la infraestructura, son algunas de las realidades más triste que vive la principal casa de estudios de la entidad.

La misma crisis viven los venezolanos con los servicios públicos se trasladan a la realidad que viven los estudiantes de la UCLA sin transporte, sin comedor, sin agua, sin luz y azotados por la delincuencia que ha desvalijado las instalaciones de la academia.

No solamente los estudiantes viven el deterioro que han sufrido las universidades en Venezuela. Los profesores y trabajadores en general del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA sienten en carne propia el mal manejo de la economía venezolana por parte del régimen de Nicolás Maduro, al someter a las universidades autónomas del país a la precariedad y a la desidia. Sin embargo los pocos estudiantes que permanecen en esa casa de estudio guardan las esperanzas de lograr la meta que se trazaron al iniciar sus estudios de Contaduría, Administración o Economía: obtener su título como profesionales de la República.

Los sacrificios que hay que hacer para estudiar

Venir de El Tocuyo y Quíbor, era una de las actividades más normales para cualquier estudiante de la UCLA, sin embargo en la actualidad ante la falta de transporte en la universidad los jóvenes se la ven negra al momento de recurrir al transporte público. No solamente sortear el hecho de no tener dinero en efectivo sino también el costo del pasaje para llegar a Barquisimeto. Hasta 30 mil bolívares son los que tienen que pagar para llegar a Barquisimeto y luego Bs. 5 mil de pasaje urbano para llegar al DAC, como es conocida esta sede de la UCLA en la calle 8.

Trabajar para mantenerse y estudiar para superarse

Ante la crisis general que vive el país muchos son los estudiantes que han abandonado los estudios para dedicarse a trabajar para poder subsistir. Sin embargo algunos continúan con ambas actividades. El problema viene a la hora de cuadrar las materias durante la inscripción. El horario nocturno que maneja la UCLA no es el habitual que se estilaba en condiciones normales. Andrea Sánchez, estudiante de Contaduría explicó a Elimpulso.com lo dificil que ha sido cuadrar el horario de su sitio de empleo y la universidad ya que el horario nocturno en la UCLA comienza a las 4:30 de la tarde.

El área de deportes de la UCLA es casi nulo

Una de las cosas por las que se caracterizaba la UCLA era por los destacados deportistas que hacían vida en esa casa de estudio. Siempre estuvo entre las primeras cinco universidades en la tabla de medallas de los Juegos venezolanos de Instituciones de educación superior o Juvines.

La situación ahora es otra. Argenis Amaro estudiante de Administración y deportista de esta casa de estudios, explicó que no tienen equipos para entrenar. Su deporte es el futbolito, no obstante en Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales no cuentan con los equipos necesarios para la práctica de esta disciplina. “Entrenamos en el estacionamiento y con balones que han sido remendados una y otra vez”, dijo Amaro al tiempo que nos mostraba una mesa de pinpon en la que pasan los ratos libres, que está a punto de caer, sujetada con cinta plástica y cuerdas.

La inseguridad y los apagones contribuyen con el calor

Cuando la universidad tiene servicio de electricidad solamente prenden los bombillos, ya que la mayoría de aires acondicionados no funcionan. La última semana de actividades en el año 2019, fueron hurtados los compresores de varios salones y oficinas administrativas.

El monte cubre la fachada del DAC uno de los centros de estudios que contaba siempre con la presencia numerosas de estudiantes por sus alrededores. En la actualidad solo se ve la desolación y el silencio ensordecedor de la calle 8 entre 22 y 23.