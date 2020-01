VIDEO Las pruebas del soborno que la bancada CLAP ofreció al Diputado Marquina #17Ene

View this post on Instagram

Este viernes 17 de enero el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Lara, Alfonso Marquina, difundió un audio de una supuesta llamada que sostuvo con el parlamentario de la fracción CLAP, José “Goyo” Noriega, en el que este último intentaba sobornarlo para que respaldara a Luis Parra y su directiva de cara al 5 de enero. . La llamaba se habría realizado el pasado 12 de diciembre y, según lo que se detalla en el audio, el régimen chavista le estaría ofreciendo a los diputados opositores unos 700 mil dólares por el apoyo a Parra. . Asimismo, en la supuesta llamada Noriega aseguró a Marquina que de aceptar la propuesta a los parlamentarios se les pagaría inicialmente 150 mil dólares, y que antes del 5 de enero se cancelaría lo restante. . “Nosotros te proponemos que asumas la presidencia de la comisión de Finanzas y si quieres nombrar al secretario (…) para que le eches b… con nosotros”, dijo “Goyo” Noriega en la supuesta llamada. . Ante los hechos, Marquina indicó durante una rueda de prensa que “se habló de sacar del juego a varios diputados que no se prestaran para su pretensión. Algunos, propietarios de fincas, fueron visitados por el INTI”. . “Mi integridad y la de mi familia está en peligro. Tuvimos que poner en resguardo a varios parlamentarios. si algo nos ocurre a los diputados de la Unidad, el único responsable es quien dirige la Operación Alacrán”, expresó Marquina. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Edición: Omar David Suárez . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #AlfonsoMarquina #Soborno #AsambleaNacional #Oposición #Diputados #Noticias #Información #News #ElImpulso #17Ene