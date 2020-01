RETACITOS #19Ene

La llegada de la Divina Pastora a Barquisimeto, el pasado 14 de enero, nuevamente fue una manifestación de fervor mariano, llamando la atención como a pesar de las dificultades que hoy existen con la escasez de gasolina y la inseguridad en las carreteras, la procesión fue multitudinaria, quizás no con los tres millones y medio de personas de años atrás, pero continuó siendo la muestra de la gran devoción que la patrona de los larenses despierta, ya no solamente en los nativos de la región y sus alrededores, sino de otros estados e incluso de visitantes internacionales, que vienen a rendir tributo a la Madre del Señor. Quienes han seguido la procesión a lo largo de muchos años, comentaron que en esta oportunidad, el recorrido de los 7,5 kilómetros entre la Iglesia de Santa Rosa y la Catedral de Barquisimeto, fue en menos tiempo que en años anteriores, ya que la virgen partió de su morada permanente a las 11:30 y antes de las 5:00 p.m. ya estaba haciendo su llegada a su primer sitio de estadía, donde aprovecharán los feligreses de ir a pagarle sus promesas y a pedirle por la salud y a rogar a que nos ayude a salir de esta pesadilla que ya dura más de 21 años.

*****

Aseguran que cuando estaban en los preparativos para planificar la logística de la procesión, al parecer emisarios del gobierno regional y de la alcaldía de Iribarren dizque le dijeron a los representantes de la Iglesia, que la condición para apoyar económicamente el traslado de la imagen, era que no se hablara absolutamente nada de política, tampoco de los problemas sociales y económicos que padece en estos momentos el pueblo venezolano. El Obispo habría respondido, ante esta ofensiva e irrespetuosa propuesta, palabras más, palabras menos: “Se dirá lo que se tenga que decir y con ayuda de la feligresía, haremos frente a los gastos”. Pues bien, aseguran que gracias a los aportes económicos privados su cubrieron todas las erogaciones ocasionadas por el traslado de la Divina Pastora a Barquisimeto. Aseguran que quien coordinó el operativo de recaudación de los donativos y de todo el apoyo pecuniario fue un ilustre caroreño, quien siempre se ha caracterizado por estar participando en cualquier actividad, que genere beneficios para esta entidad federal. La virgen se lo multiplicara en salud y bienestar, porque todos saben que lo hace en forma desinteresada, como en todas las acciones sociales en las que participa y de las cuales nunca hace alarde, debido a su humildad.

*****

A proposito, nuestro reconocimiento a la valentía de Monseñor Víctor Hugo Basabe, quien ha venido demostrando a medida que pasan los años, que no tiene miedo, que se atreve a llamar las cosas por su nombre, meter el dedo donde más duele y recordar al régimen todos los males que le ha causado a este pueblo, sin que lo hagan doblegarse, las amenazas, las agresiones contra sus bienes y los condicionamientos que pretenden imponerle desde el oficialismo, para atender algunas de sus peticiones en beneficio de la feligresía en donde ofrece sus servicios. Basabe en estos momentos, es el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, y en su homilia con motivo de la visita 146 de la Santa Madre, se fue por la calle del medio, señalando “este es un pueblo carente de una dirigencia, con suficientes principios éticos de referencia, y movida por un auténtico amor por el país y no por intereses personalistas y partidistas, que pudiera conducirle por caminos de liberación de tanto oprobio. Un pueblo que últimamente además, se ve traicionado por mercaderes de la política, en los que anhelante de un cambio, un 6 de diciembre de 2015 depositó su confianza pero que hoy vendidos por cuatro monedas han decidido servilmente ponerse a disposición de quienes son los principales causantes de toda esta tragedia que vive el el pueblo venezolano y atentado contra la integridad del único poder público legítimamente constituido en Venezuela”, Mas claro no canta un gallo.

*****

Por supuesto que las reacciones del gobierno regional y nacional no se hicieron esperar y ante las críticas que formulara Carmelina a lo dicho por Basabe en su homilia, tampoco se quedó callado y escribió en su cuenta en Twitter, “Lo que a usted le molesta entre otras cosas es que yo puedo hacer lo que usted nunca podrá. Caminar por las calles en medio del pueblo sin escolta alguna, solo con el cuidado de Dios, de la Virgen y un pueblo que me aprecia y respeta”. Pero para rematar como los buenos toreros, en otro tuit señala: “Se terminó el maquillaje hipócrita a Barquisimeto por la Divina Pastora. De nuevo parte de la ciudad sin electricidad ¿no tengo razón @gestión perfecta al decir lo que dije ayer? Son ineficaces, por eso es que el pueblo les pide que se vayan cuanto antes. No queremos oscuridad”. ¡Toma tu tomate!. Los guste o no, todo lo que les ha dicho Monseñor Basabe, es una verdad como un templo, irrebatible, porque son realidades que está viviendo todo el país, en algunas zonas como mayor intensidad que otras, como es el caso del estado Zulia, que en los últimos meses se ha convertido en un verdadero infierno para sus pobladores, pero el estado Lara no se queda atrás y si no que lo digan sus pobladores, quienes le han brindado todo su respaldo a lo expresado por el sacerdote.

*****

Nuevamente, el pasado miércoles 15 de enero, el país y el mundo entero pudo ver a través de los medios de comunicación internacionales serios e independientes, así como a través de las redes sociales, como ante la mirada complaciente de los efectivos de las FAN, grupos de seguidores del proceso revolucionario, de esos que denominan colectivos, armados, arremetían contra los vehículos de la caravana donde varios diputados se dirigían a la sede del Parlamento Nacional, donde los esperaban con una emboscada, causando severos destrozos a la camioneta donde se moviliza el Presidente de la Asamblea Nacional, quien afortunadamente y como previsión, se trasladaba en otro vehículo, pero lo cierto que estuvieron a de voltear la camioneta y ninguno de los funcionarios de los cuerpos de seguridad, se acercó para impedir la arremetida de estos personajes tarifados, cuya función es sabotear cualquier actividad que se propongan realizar quienes no están de acuerdo con el régimen. Lo más grave de esta situación, es que existe un virtual desalojo de los diputados legítimamente electos por el pueblo venezolano, y han decidido declarar en sesión permanente a la que denominan los políticos, como la ilegítima ANC, por supuesto contando con el respaldo irrestricto de los militares, de manera que en otras palabras, los dueños de la casa, se quedaron en la calle porque se las invadieron.

*****

Aseguran que el obeso diputado Clap en su afán de ponerle las manos al partido Primero Justicia, se movilizó hasta la sede del TSJ en una maniobra para decir que las autoridades de ese partido están en el exterior y que la organización está acéfala y necesita que el tribunal decida a favor del mismo, para lo cual se hizo acompañar por supuestos militantes de la tolda política; sin embargo, no le dieron ninguna instrucción en torno a lo que debían responder, si los medios los entrevistaban, lo cual permitió que la tramoya se cayera por su propio peso. En efecto, cuando los periodistas comenzaron a preguntar a los presentes si formaban parte de PJ, ni siquiera uno solo dijo que sí, todos negaron pertenecer a partido alguno; sin embargo, la cosa no quedó allí, porque cuando los medios comenzaron a profundizar un poco respondieron que les habían dado entre 10 y 15 dólares para que acudieran al tribunal portando todos franelas con el logo de Primero Justicia, todo lo cual se convirtió en viral en las redes sociales, y ya la comunidad internacional está enterada, que todo es una componenda entre los diputados CLAP’s y el Gobierno para realizar unas elecciones parlamentarias con el mismo CNE y por supuesto, de antemano ya sabemos los resultados.

*****

El miércoles 15 de enero se realizó una reunión de la dirigencia nacional de Acción Democrática, en la sede de la organización política en la Urb. Las Palmas, con la finalidad de revisar la situación política actual, los últimos acontecimientos, las expectativas en cuanto a la participación del partido en las elecciones parlamentarias y las estrategias que deben evaluarse en torno a estos comicios. Dicen que una imagen dice más que mil palabras, de allí que llamó poderosamente la atención, que en el presidium al lado del turco Henry Ramos Allup, Secretario General de AD; del indio Bernabe Gutiérrez, estaba el Secretario General del CES de AD en Lara, Roberto Sánchez Fortoul, en un claro y diáfano mensaje, no solamente a toda la militancia de la organización, en la que se les indica que ya el “inefable” prácticamente ha sido excluido de todas las posiciones de poder que tenía dentro de la organización, lo cual se ha venido poniendo en evidencia con el distanciamiento que le han impuesto, incluso en las reuniones del Parlamento el turco anda por un lado y el inefable, por otro y solamente se saludan cuando están en público, lo que evidencia que el problema que ha enfriado la relación de tantos años, debe ser bastante serio.

*****

Por cierto se comenta que hay una serie de evidencias que confirman que el inefable cayó en desgracia. En efecto, el cargo de Jefe de la Fracción de la Unidad que ocupaba, ahora lo desempeña el diputado Carlos Prosperi, Secretario General de AD en Caracas; durante la reciente elección de los presidente de las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional, el diputado adeco por Lara no fue tomado en cuenta, e incluso se ha dicho que no fue considerado ni siquiera para una vicepresidencia, que ya es mucho decir. En todo caso, no hay que olvidar que el personaje es habilidoso, pico de plata y tiene recursos, pero además, a pesar de los meses que estuvo en prisión, muchos diputados aseguran que mantiene muy buenas relaciones con el régimen; incluso muchos llegaron a comentar que en las estrategias que se manejaban para destituir a Guaidó de la presidencia de la AN, el personaje estaría participando, lo cual con los hechos ha quedado desvirtuado, sin que ello implique que en cualquier momento pueda hacer como el ave Fénix, no olviden que en el mundo de la política, especialmente en Venezuela, puede pasar cualquier cosa, pero lo cierto que en estos momentos, no las tiene todas consigo. Amancerá y veremos.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que la Plataforma Tecnológica del Seniat, a nivel nacional, tiene bastante tiempo caída, no esta operativa, los usuarios se cansan de intentar conectarse, pero resulta imposible. Personas que quieren verificar información sobre el estado de sus relaciones contribuyentes, encuentran que solamente los archivos corresponden hasta noviembre del 2019, pero de allí en adelante no hay ninguna data. Esta situación ha dado origen a que surjan muchas especulaciones, incluso se ha dicho que la plataforma ha sido jaqueada, otros aseguran que mucha información se les “borró” o se les extravió y por esos los contribuyentes no pueden obtener datos de sus expedientes. Asegura gente que allí labora, que no han podido encontrar a los técnicos que reactiven la plataforma, lo que comienza a encender las alarmas en los altos niveles de la Institución, ante el próximo inicio de la campaña para el pago del Impuesto Sobre la Renta, porque tienen claro que si no opera la plataforma, tendrán que retornar al proceso manual, y ante la desbandada de personal que allí se ha registrado, la recaudación será bastante cuesta arriba.

*****

Pica y se extiende el caso de los edificios Residencias Plaza Mayor, en el este de la ciudad, los propietarios de los apartamentos y locales comerciales tienen más de doce años esperando que los promotores les entreguen los inmuebles, aun cuando sea sin terminar, pero siguen sin obtener respuestas, denunciando que ahora pretenden agregar una serie de condicionamientos y obligarlos a pagar en dólares, las deudas pendientes, es decir como si fuéramos pocos, parió la abuela. Los juicios y las demandas contra los promotores han estado a la orden del día, pero ni coquito les pican. Durante estos doce años ya se han producido varios intentos de invasión, y las autoridades han tenido que sacar a los invasores, aún en contra de su voluntad; sin embargo, quienes adelantaron el proyecto y su construcción se siguen negando a entregar las viviendas y locales a sus dueños. Expresan los afectados, quienes dicen “sentirse estafados”, estar sumamente preocupados porque están desvalijando los inmuebles, se están llevando las tuberías, los equipos de los baños y estiman que para las reparaciones tendrán que desembolsar entre 25.000 y 30.000 dólares, que no muchos los tienen, Es lamentable que este gran proyecto se haya convertido en una trampa caza bobos.

*****

Según denuncia de OFM es grave lo que viene ocurriendo en los hospitales del país, toda vez que se estaría cobrando por debajo de cuerda para prestar atención médica que, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución debe ser gratuito, pero lo más grave es que los pagos hay que hacerlos en dólares. Asimismo, para lograr un cupo para operarse, los pacientes se tienen que bajar del equino, y las tarifas oscilan entre 1.500 y los 3.000 dólares, llegándose al extremo que para retirar unos puntos de una herida, hay que disponer de 10 dólares. Lo más grave es que estas actuaciones irregulares e ilegales, no solamente desde el punto de vista moral y ético, sino también jurídico, al parecer no solamente se están aplicando en los hospitales del Estado, sino también en los del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El modus operandi supuestamente es como sigue: el paciente va a la consulta privada del médico, allí cuadran la operación que deberá pagarse en dólares, pero no se hace en los pabellones de la clínica, sino en los quirófanos del hospital, por lo que también hay complicidad de anestesistas, ayudantes, enfermeras. Si el paciente no recibe remesas y no tiene como pagar, se le gastan los zapatos yendo todas las semanas al centro asistencial para que le fijen fecha para la operación, en lo que dura meses y hasta un año. Si consigues los dólares y pagas bajo cuerda, aseguras que te operen en el hospital. ¿Qué talco? Estas denuncias ameritan al menos una investigación y un pronunciamiento de los gremios profesionales.

*****

Aunque el régimen lo niegue, están muchos altos funcionarios del gobierno, terminando de “raspar la olla”. Aseguran que ya se han hecho algunos negocios para la venta, tras bastidores, de varias de las áreas del Complejo Turístico “Juan Canelón”, manga de coleo que lleva el nombre de tan insigne coleador. Aseguran que la Gallera la adquirió el dueño de un restaurante y luego se la vendió a GG; mientras que se informa que el ala C, donde están las caballerizas y que tiene capacidad al menos para 54 puestos de equinos, está tratando de meterle mano o ya se la metió un personaje a quien todos conocido como “clavo chiquito”, quien de paso dicen está vinculado con el zar de las cantinas militares, o sea que están desmantelando toda esta obra que fue construida durante buena parte de la gestión del Sargento de Nirgua, quien a lo mejor no se ha enterado de este guiso criollo, o se está haciendo el paisa.

*****

Lamentable y doloroso lo que viene aconteciendo, desde hace bastante tiempo, con el Parque Zoológico Bararida de Barquisimeto, en muchas oportunidades hemos denunciado en esta sección el deterioro continuo debido a la falta de mantenimiento, de asignación de los recursos para garantizar la alimentación de los animales y de salarios dignos para el personal que allí venía trabajando con las uñas; sin embargo, nadie hizo caso a las observaciones que con carácter constructivo se venían haciendo y progresivamente buena parte del personal se marchó a otro lado y de esta manera comenzó a declinar la atención a las distintas especies que había en el sitio, algunas exóticas traídas de lugares lejanos, otras en peligro de extinción y así hemos observado, como progresivamente han ido muriendo y si Carmelina no le mete la mano con urgencia, en muy poco tiempo morirán de hambre los pocos animales que quedan y el Zoo desaparecerá y en el futuro solo será un hermoso recuerdo, donde cuando niños nuestros padres nos llevaban los domingos.

Juan Bautista Salas