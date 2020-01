VIDEO Duque a Guaidó: Usted representa la institucionalidad legítima en Venezuela #20Ene

Durante el inicio de la III Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada este lunes 20 de enero en Bogotá, el presidente de Colombia, Iván Duque, se dirigió a Guaidó diciéndole que él representa a la institucionalidad en Venezuela.

“Muchos quizás especulan por qué Guaidó no ha logrado el fin de la dictadura. Esta no puede ser una discusión sobre capacidades individuales… Sabemos de su valentía y que enfrentar una dictadura que no tiene límites supera el heroísmo… Sabemos de su batalla contra la dictadura”, expresó el mandatario colombiano.

Duque añadió que esta III Conferencia debe llevar a los involucrados para que todos puedan sancionar los lavados de activos “y, por supuesto, tomar medidas al respecto”.

Expresó también que se debe buscar armonizar las listas internacionales que existen para identificar a los grupos terroristas. “El viernes pasado en el Consejo de Seguridad Nacional di la instrucción de avanzar en esa armonización”, expuso Duque.

Juan Guaidó quedó retratado en la foto oficial de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de la Lucha contra el Terrorismo

Resaltó también que el ELN ha cometido actos deleznables, brutales y miserables, “uno de ellos, el que vimos hace un año en esta escuela de formación donde 22 jóvenes fueron víctimass de un carro bomba”.