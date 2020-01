VIDEO Pompeo: Debemos seguir luchando contra el terrorismo, donde aparezca #20Ene

View this post on Instagram

Mike Pompeo: Debemos seguir luchando contra el terrorismo, donde aparezca. . Este lunes el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró durante la III Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada en Bogotá, que se debe seguir luchando contra el terrorismo “donde aparezca, no me refiero solamente a aquellos que detonan bombas y tiran armas, sino a las redes que lo facilitan como el régimen de Maduro”. . Añadió que el Hezbollah, es el brazo armado de Irán y que éste se encuentra en Venezuela, lo cual consideró inaceptable. . “El terrorismo no discrimina por nacionalidad. Debemos seguir luchando contra él en donde aparezca y las leyes que lo faciliten, así como lo hace Maduro”, dijo Pompeo, quien apuntó que les estimula ver cómo otras naciones enfrentan también al Hezbollah y otros grupos terroristas. . . Texto: Katherine Nieto Video: Cortesía @Sumariumcom . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Bogotá #MikePompeo #Conferencia #Terrorismo #Hezbollah #Irán #Maduro #Noticias #Elimpulso #News #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #20Ene