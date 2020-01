Daniel Antequera: Lamazares no puede ser diputado por ser el tercero de la lista #21Ene

El diputado Daniel Antequera reaccionó a la juramentación espuria del dirigente político Alexis Lamazare ante el intento de usurpación de la Asamblea Nacional por parte de la bancada Clap y los diputados del bloque de la patria.

A través de su cuenta en Twitter, Daniel Antequera aseguró que Lamazares no puede ser diputado a la Asamblea Nacional porque es tercero de la lista del estado Lara, en donde fue elegido. “Solo podría juramentarse si alguno de los dos primero de la lista (Edgar Zambrano o Guillermo Palacios) perdieran su condición de diputado, cosa que no ha pasado”, reza parte del tuit en el que Antequera rechaza la decisión del ex dirigente regional de Alianza Bravo Pueblo.

Lamazares en horas de mediodía fue juramentado por Luis Parra durante un acto que se llevó a cabo en el hemiciclo del Poder Legislativo y en el que especialistas en el tema aseguran que es ilegal, por no tener el quórum necesario para sesionar.