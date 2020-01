Diputados denuncian que hechos en la Torre Zurich no es un allanamiento, “tomaron las oficinas” #21Ene

El allanamiento a las oficinas del Presidente Encargado Juan Guaidó, ubicadas en la Torre Zurich de El Rosal en Caracas, continúa mientras los diputados a la Asamblea Nacional que se acercaron al lugar e intentaron ingresar al edificio para verificar que es lo que buscan los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el lugar.

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano se encuentraba en el lugar y denunció que el personal de lugar evitaron el ingreso de los diputados.

El presidente Juan Guaidó quien se encuentra de Gira por algunas ciudades del mundo, rechazó este nuevo plan del régimen de amedrentar a la oposición venezolana.

“¡Dictadura cobarde! Mientras estoy de gira, consolidando apoyos para superar la tragedia que vivimos los venezolanos, se exhiben sin pudor: secuestran al Dip. @leon_ismael y allanan nuestro despacho. ¡El mundo nos recibe y apoya! ¡Seguimos firmes, vamos a lograr la Libertad!”, dijo Guaidó en el compartió un video de la diputada Delsa Solórzano.

Diputados en el lugar niegan que el procedimiento sea un allanamiento porque no hay una orden para ello. “No hay representantes, no hay testigos, no hay abogados. En este caso tomaron las oficinas, entraron de manera abrupta”.

Denunciaron que las puertas fueron derribadas y además indicaron que los últimos dos funcionarios que quedaron en el sitio indicaron no se irían hasta que no haya una orden.

Por su parte la diputada Delsa Solorzano, asegura que el hecho es una cortina de humo para distraer a la opinión pública sobre la desaparición del diputado Ismael León