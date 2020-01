Zambrano: Lamazares estuvo interesado en incorporarse a la Asamblea

Desde el mismo inicio del período legislativo, Alexis Lamazares, estuvo interesado en incorporarse como diputado, reveló a Elimpulso.com, el diputado Edgar Zambrano.

Nosotros hicimos gestiones al respecto no sólo para él sino para dirigentes de otras regiones, pero no se pudo. No hubo manera de hacerlo.

Durante los cinco meses que estuve en prisión, se incorporó mi primer suplente, el Dr. Guillermo Palacios, a quien le correspondía por la lista sometida a la consideración de los electores.

En la dicotomía que ahora se presenta con la presidencia de Luis Parra y la presidencia de Juan Guaidó, al no estar nosotros, para la gente de Parra, toman esa circunstancia para incorporar a Lamazares, que no tiene la cualidad de ser mi primer suplente. No hay razón jurídica que le permita hacerlo. Porque, constitucionalmente, mi suplente es Palacios.

-Como abogado, ¿en qué situación se encuentra Lamazares?

-Es contrario a la ley. Su incorporación no reúne la cualidad que el mandato de los electores estableció. Cada diputado principal tiene un solo diputado suplente. ¨Para que pudiera incorporarse al parlamento tenía que haberse producido

la renuncia de Edgar Zambrano o la de Guillermo Palacios. De esa forma la lista corría. Al no presentarse ninguna de esas renuncias, Zambrano continúa siendo el diputado principal.

En el pasado sí podían incorporarse varias personas a una misma curul, porque el principal iban dando paso a otros dirigentes que habían sido inscritos como suplentes. Pero, ahora el principal se mantiene en forma continua, bien sea que haya sido elegido por lista o nominalmente.