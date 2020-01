Luis Vicente León: Maduro reta la presión internacional y Guaidó busca fortalecer su lucha

Con la incorporación del embajador cubano Dagoberto Rodríguez Barrera al Consejo de Ministros, Nicolás Maduro está desafiando la presión internacional contra su régimen.

Al mismo tiempo, la gira emprendida por colombia y Europa del diputado Juan Guaidó, en su condición de jefe del Ejecutivo Nacional encargado, es para reforzar su lucha y, desde luego, recuperar su popularidad como líder de la oposición.

Tales opiniones fueron emitidas al ser entrevistado por Elimpulso.com, el economista y analista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, quien por otra parte dijo que Luis Parra no le agrega valor alguno al régimen, la economía nacional está devastada y el petro no es una moneda, ni tampoco una criptomoneda.



Embajador



La designación del embajador Rodríguez Barrera como miembro del Consejo de Ministros, es una decisión inconstitucional.



Entiendo, dice León, que es una estrategia política para retar la presión internacional que tiene Nicolás Maduro, quien procede en forma sorpresiva a nombrarlo como asesor abierto . Pero, me parece que la cuestión se desconecta de la realidad. La utilización de representantes extranjeros en la política nacional nunca va a ser una decisión simpática.. Genera un rechazo popular.

Más allá de la persona, que pueda ser buena o capaz para cumplir la función asignada, resulta antipática para la población.



Guaidó



Al no respetar la prohibición del Tribunal Supremo de Justicia, que le impide viajar al exterior, la gira emprendida por Juan Guaidó por Colombia y Europa, es parte del trabajo que ha venido haciendo el presidente de la Asamblea Nacional y jefe encargado del Ejecutivo Nacional. Es un desafíoa contra el gobierno de Maduro. quien no lo reconoce y lo siente como un violador de su legislación.

La decisión de Guaidó es la de fortalecer su alianza y buscar mayor apoyo para profundizar su labor dirigida a lograr el cambio político. Si no logra una buena negociación para alcanzar su objetivo, su popularidad se verá afectada. No entiendo qué cosa nueva puede hacer la comunidad internacional.

-¿Qué impacto podría tener un encuentro entre Guaidó y el presidente de los Estados Unidos en la Cumbre Económica Mundial, en Davos?

-Si se produce esa reunión le da fuerza delante de sus seguidores, recupera protagonismo y sobre todo manda un mensaje al gobierno para regresar con tranquilidad. La razón es que esté libre de que se tome una represalia, ya que una foto con Trump vuelve a recordar el respaldo que tiene de los Estados Unidos.



Parra



En torno a Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional por parte del oficialismo, manifiesta León que un producto del régimen y de la oposición irreverente para fracturar a la oposición.

No agrega más valor que el simbólico. a través de la Asamblea Constituyente, que ostenta un poder supraconstitucional. No necesita a la Asamblea Nacional para nada. Pero, para el mercado internacional tampoco le sirve. porque esa Asamblea Nacional de Parra no es reconocida por los Estados Unidos, ni por la Comunidad Europea.La directiva de Parra además no tiene legitimidad.



Economía



Para el presidente de Datanálisis la economía venezolana está dolarizada y es innegable que masivo el uso de la divisa estadounidense. La realidad es que la mayoría de la actividad económica se encuentra devastada. Gran parte de la población es dependiente de los subsidios estadales.



Petro



En cuanto al petro manifiesta que no es una criptomoneda, ni tampoco una moneda. El régimen anda en la búsqueda distinta, diferente, de construir una moneda práctica que sustituya al bolívar, que ha perdido sus funciones de intercambio y de intercambio. Es así como desde el gobierno y no de la autoridad monetaria se pretende construir esa moneda. El valor lo fija arbitrariamente el Ejecutivo Nacional. Grave resulta que ni el bolívar, ni el petro, tienen confianza en este momento..