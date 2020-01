Magisterio larense continúa su lucha ante la indiferencia del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación mantiene su indiferencia con los docentes del país. Este martes 21 de noviembre el magisterio larense se acercó hasta la sede de la Defensoría del Pueblo de Barquisimeto, para consignar un documento en el que exigen el respeto a la contratación colectiva, denuncian los amedrentamientos laborales y la decadencia de las instituciones.

No obstante Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, dijo a Elimpulso.com que la reunión de conciliación que se llevaría a cabo en la Defensoría no se pudo realizar porque las autoridades educativas de la región no asistieron.

Asimismo, Arroyo informó que toda la coalición y sindicatos del estado fueron citados para el próximo 23 de enero por el Tribunal Noveno de Protección de Niños.

“Ojalá y sea para darnos las soluciones que a través de la Defensoría y la Zona Educativa no se han dado, pero estamos casi seguros que allí nos dirán que la educación del niño y la niña son un derecho universal, y totalmente de acuerdo, en eso estamos claros, pero también estamos claros que el derecho a la vida es primero y nosotros aquí nos estamos muriendo de hambre”, expresó Arroyo.

De igual forma, los docentes aseguraron que están en la disposición de realizar un paro general indefinido si el Ministerio de Educación no atiende rápidamente sus exigencias.