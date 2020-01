Detenido joven de 17 años por homicidio de sacerdote en San Cristobal

View this post on Instagram

#Regional DIÓCESIS CONDENA ASESINATO DEL PADRE JESÚS MANUEL RONDÓN . . . El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, condenó categóricamente el asesinato del padre Jesús Manuel Rondón de 47 años. . Moronta destacó que el móvil que se había manejado, era el robo. Via @maryneglod #FogónInformativo #NoticiasEnCaliente #Táchira