Apagones se intensifican al reactivarse actividades

Se han intensificado los apagones del servicio eléctrico porque, tras los días navideños y el final de vacaciones escolares, así como el reinicio de las actividades industriales, nuevamente existe una gran demanda de energía eléctrica en el país.

La información fue suministrada por una fuente fidedigna, ya que los directivos y miembros de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (Aviem) rehusaron hacerlo porque temen represalias de los organismos de seguridad, ya que les advirtieron que no hicieran declaraciones en torno a la situación eléctrica del país.

La fuente dijo que las dificultades en el servicio se venían presentando progresivamente hasta el 2 de agosto de 2008 cuando se registró el apagón nacional de cuatro horas, que dejó sin electricidad a 19 estados.

En el 2010, Chávez trajo al comandante Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente del consejo de ministros y ministro de tecnología de Cuba, para que resolviera la crisis eléctrica. Venezuela compró equipos cubanos, que no dieron los resultados esperados.

De ese año al 2012 se le achacaron los apagones a los animales y antes al fenómeno de El Niño.

Nicolás Maduro llegó a acusar a los Estados Unidos de haber hackeado el sistema eléctrico, pero los especialistas le rebatieron su denuncia, al indicar que los equipos habían sido instalados en la década de los 70 y no estaban conectados a redes.

El año pasado se produjeron 5 apagones nacionales y en total se contaron 23 mil 860 fallas eléctricas en todo el país.

El primero de los apagones nacionales fue el 7 de marzo, que se prolongó en algunos estados por cinco días y en otros hasta siete días. Fueron denunciada la muerte de más de 20 personas en hospitales. Otros apagones se sucedieron el 25 y el 29 de marzo, el 9 de abril y el 22 de julio.

El régimen informó haber gastado 95 mil millones de dólares en el servicio eléctrico, pero éste cada vez está en situación crítica, ya que de las 20 turbinas de El Guri, apenas cinco se encuentran en funcionamiento.

Las causas por las cuales el Servicio Eléctrico Nacional no sirve se debe a estas razones:

La imposición de la política sobre la verdadera función técnica. La centralización del servicio. El Estado en el 2007 afilió a la empresa nacional eléctrica 14 empresas privadas. Alta indisponibilidad de las plantas térmicas. Insuficiencia gerencial y falta de personal. Desinversión. Falta de mantenimiento.

La fuente manifestó que no hay capacidad de respuesta al problema, sobre todo porque el régimen ni siquiera se ha preocupado por el suministro de gasoil, fueloil y gas para las

547 subestaciones

Resulta inexplicable que teniendo Venezuela la cuarta central hidroeléctrica más grande del mundo, cuyas instalaciones pueden general el 80 por ciento del servicio eléctrico del país, haya dejado colapsar el servicio eléctrico. A esta se agrega la planta termoeléctrica más grande de Latinoamérica, Planta Centro, en Morón, que debiera generar 2.200 megavatios y apenas produce 200. es decir el diez por ciento de su capacidad.

Los estados más afectados son los de los Andes, Lara, Portuguesa, Cojedes, Falcón, Nueva Esparta y, sobre todo, el Zulia.

Y ya no hay cobro del servicio porque, a raíz de la conversión monetaria, no se pudo actualizar el sistema administrativo porque los ingenieros especializados en informática se fueron y no hay recursos para pagar los distintos programas.