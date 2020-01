Juan Guaidó se reunió con la diáspora venezolana en Francia #24Ene

El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, continúa su gira internacional y este viernes se reunió con la diáspora venezolana en París, Francia.

Un numeroso grupo de venezolanos asistió a este encuentro en la Casa de América Latina en París en el cual el presidente Guaidó, reafirmó a los connacionales que cuenten con su apoyo. “Imagínense a todo el país yendo en un mismo objetivo. Hoy todos queremos libertad y cambio”, dijo el presidente del parlamento venezolano.

“Hoy son unos pocos los que sostienen a la dictadura. Ya sea por conveniencia, por negocio… Dicen que Maduro está fuerte, que tiene el control. Los invito a que vayan a la frontera“, aseguró Guaidó.

Guaidó dijo que “un país unificado enfrentado una dictadura. Quien no lo piense diferente, solo lo apoya, banaliza a la dictadura“.

El presidente (E) extendió su reconocimiento a todos los parlamentarios que lo han acompañado hasta ahora en la lucha por la libertad del país.

Habló también de la situación de libertinaje que viven los grupos paramilitares y terroristas en las fronteras venezolanas. “No tienen control de la frontera ni del territorio (…) el ELN se mueve a sus anchas“.

Pidió no solo a la diáspora venezolana en Francia si no en el resto del mundo que aguanten. “Venezuela, resiste. No nos vamos a rendir” a tiempo que aseguró que todos deben “Ir todos en una misma dirección. Las críticas son bienvenidas“.

Reiteró que el gobierno que dirige no está dispuesto a prestarse para otro diálogo. “Hay que luchar por elecciones realmente libres, presidenciales. Ya el 20 de marzo de 2018 demostramos que para farsas no nos prestamos“.

Hizo también un llamado a los militares venezolanos. “Fuerzas Armadas (…) renuevo el mensaje, tienen todas las garantías, pónganse del lado de la Constitución“.

“Ustedes, que tienen más información que nosotros en Venezuela, ayuden. Verifiquen la información antes de enviarla por el grupo de Whatsapp de la familia”, dijo en referencias a la difusión de noticias falsas que contribuyen más al régimen que a la lucha por la libertad.