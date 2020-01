Presunta visita de Delcy Rodríguez a España, sería una violación flagrante de las normas europeas #24Ene

Debido a los rumores de una presunta visita de la funcionaria del régimen chavista, Delcy Rodríguez a España para una reunión secreta con el ministro de transporte español, José Luis Ábalos, el miembro del Congreso de Diputados de España, José Ignacio Echániz, expresó este viernes que si ese hecho se confirma, supondría una violación flagrante de las normas europeas, por cuando Rodríguez tiene prohibido entrar a la Unión Europea desde 2018.

#23Ene Ante los rumores de la supuesta visita de Delcy Rodríguez a España para una reunión secreta con el ministro de transporte español, el portavoz del grupo popular del Congreso, @JIEchaniz, aseguró que confirmarse estarían ante una situación muy grave. #TVVNoticias pic.twitter.com/5BjgfMoTKA — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) January 23, 2020

Según reseña AP, el encuentro secreto ente los citados funcionarios de España y Venezuela, se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Madrid, esta semana, y ello desató una tormenta política el jueves.

“Si estas noticias se confirman estaríamos frente a una situación extremadamente grave que viola flagrantemente las normas de la Unión Europea, y si eso es así, desde luego sería un auténtico escándalo porque supondría un ataque a la legislación europea“, expresó el funcionario.

Agregó además que por este caso se solicitará las comparecencias del ministro de Fomento, José Luis Ábalos y de la Ministra de Asuntos Exteriores, con el objeto de que den información detallada al respecto.

Una fuente de la policía con conocimiento de la cuestión comentó a The Associated Press que Rodríguez había llegado el lunes en la madrugada en un vuelo procedente de Caracas. Pero el funcionario, que pidió hablar bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir el tema, dijo que Rodríguez no tiene permitido poner un pie en territorio español, ni en cualquier otro país europeo.

Los registros de vuelo vistos por la AP muestran que un avión privado parecido al Falcon realizó el vuelo nocturno de la capital venezolana a Madrid. El mismo avión despegó el lunes por la tarde de la capital española y aterrizó menos de cuatro horas después en Estambul.

Vozpopuli informó que la reunión entre Ábalos y Rodríguez se llevó a cabo dentro de la aeronave y se extendió hora y media. Posteriormente, la funcionaria del régimen y su equipo se quedaron un rato en la terminal VIP del aeropuerto.

Con información de AP