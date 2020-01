RETACITOS #26Ene

Fueron muy pocos los que se sorprendieron en Barquisimeto, por el salto de talanquera de quien no tiene un pelo de tonto, quienes conocen su pedigri saben que el personaje baila al son que le toquen, sobre todo si ha estado teniendo en los últimos tiempos, mala suerte en los caballos, en el ajiley, en los dados, las barajas y hasta en el pico pico, pero aseguran que “ya pago las deudas” de juego y las que tenía con el proveedor del principal producto de comercialización de sus negocios, ya que corría el riesgo de que le suspendieran el suministro en cualquier momento, tal y como lo habría comentado entre personas de su entorno cercano; ante estos escenarios, el camino estaba abonado para una oferta tan tentadora, como la que le llegó y que estaba esperando con verdadera urgencia, advirtiéndose en medios políticos de la región, que “no aguantó dos pedidas”, al extremo que señalan que el precio concretado fue del 50% de lo que cobraron los demás diputados Claps, pero la necesidad tiene cara de hereje, y con estos recursos “frescos” podría pagar las deudas, recuperar el negocio y además quedarse con unos buenos cobres en el bolsillo, porque quienes lo “tocaron” estaban seguros que solamente habría una respuesta, y no se equivocaron. Afirman que como lo echaron de todos lados, ahora cobrara las deudas que tienen pendientes varios partidos, y fundará un partido propio, por lo menos plata hay.

Lo que nunca dimensionó en ningún momento, tal vez por el exceso de ambición, fue el costo personal y político que tendría con esta decisión. De entrada en las pintas que le colocaron en el negocio, entre otros cosas le dicen “Judas”, “Vendido”, “Satrapa”, “Traidor”; fue expulsado automáticamente de ABP y su compadre Ledezma no quiere saber nada de él; también los amigos y seguidores que tenía en la Urb. Sucre, una de las zonas más combativas y luchadoras de Barquisimeto, al extremo que ahora la llaman Sucrania, le están aplicando cualquier clase de adjetivos y confían en que no se atreva a dar la cara nuevamente por el lugar, es decir que políticamente se quedó en la calle, desnudo en el medio del patio, pero después de ojo afuera no vale Santa Lucía. Lo más grave de este asunto, es que el sujeto, quien es tercer suplente, de acuerdo con el criterio de los entendidos, para poder ejercer como diputado, debe producirse la ausencia permanente del titular y del primer suplente, quienes se encuentran vivitos y coleando; pero además aseguran que la acción cometida está tipificada como un delito grave, pero como todos lo saben, ahora con reales en el bolsillo, lo que diga la gente seguramente “le resbala”, porque cuando se vende la dignidad “por cuatro monedas para ponerse servilmente a disposición de quienes son los principales causantes de toda esta tragedia que vive el pueblo venezolano y atentado contra la integridad del único poder público legítimamente constituido en Venezuela”, como dijo Monseñor Basabe, no hay nada que hacer. La nota que le escribió JAO le debe doler en el alma, pero el proceso de depuración que se registra en la política, es saludable a fin de cuentas.

Remiten hasta nuestra mesa de redacción un mail referido a un dirigente político de Palavecino, ex financista del burgomaestre Joroba y a quienes vinculan en ciertos círculos de la zona con negocios poco claros de la mafia de la construcción, quien dizque se atreve a llamar “usurpadores” nada más y nada menos que a la Directiva Regional de la organización política de la que dice ser militante, para usarlo como trampolín para alimentar su propio ego. ¿Estarán conscientes de estos en la Dirección Regional de ese partido? ¿Sabrán que están durmiendo con el enemigo? ¿Qué tanto compromiso hay con este personaje que pareciera intocable en estos tiempos que se viven en el municipio? Hay que estar atentos en torno a los acontecimientos que pudieran suscitarse en los próximos días, porque cuando no hay lealtad, ni principios, además hay un doble discurso, no se puede confiar en nadie.

Están aumentando las invasiones en el centro de la capital musical de Venezuela. Al parecer estas son utilizadas con varios propósitos. Uno, aumentar el temor y el miedo de las personas que tienen propiedades, con la única y maquiavélica intención, de hacerlos sentir vulnerables, enviando un mensaje claro y contundente; “después sigues tú”. Otro, es evidenciar que no existe Estado de Derecho, la impunidad es total y si estas vinculado con el proceso estás blindado y, por tanto, no tienes dónde acudir ni ninguna protección, a menos que acudas a la Corte Celestial, de lo contrario estas totalmente desprotegido. Es bueno recordar que las invasiones se incrementan en forma significativa, cuando el régimen se siente con evidentes síntomas de debilidad y busca por todos los medios, transferir esa debilidad a distintos grupos de la sociedad. Un tercer propósito, no menos deleznable, es actuar a través de “grupos malandros y desadaptados” ofreciéndoles las propiedades como “botín de guerra” para mantenerlos como aliados y utilizarlos como Grupos de Choque para generar el Miedo, recordamos que esta fue la función que en un momento determinado cumplió el “Grupo Gélido”. Así que es saludable y conveniente que las comunidades, a través de sus asociaciones de vecinos, se “organicen debidamente”, recaben información, tomen sus previsiones y manténganse alertas, pendientes y dispuestos a enfrentar en todos los terrenos a estos inadaptados.

En los últimos días se han observado muchas caras de angustia y preocupación en La Pochocha, cerca del Parque Ayacucho, sede otrora del partido del pueblo; incluso se comenta que se han visto algunas caras femeninas llorosas, ya que al parecer las noticias que llegan desde la Casa Nacional del Partido blanco, no son muy alentadoras, se dejan circular versiones de posibles movimientos, lo que alegra a algunos de los viejos dirigentes de base, cansados ya de las mismas caras y de que no les den el tratamiento que se merecen, por sus largas trayectorias como militantes y luchadores sempiternos por la democracia en este país; mientras que otros se entristecen porque si se concretan los cambios que se avizoran, es muy probable que pierdan los privilegios de los cuales hoy disfrutan. Entre bastidores se comenta, que una intervención del partido en Lara, la tienen sobre la mesa, supuestamente es una decisión tomada y solamente están a la espera del momento oportuno, recordamos lo que decían nuestros mayores, “cuando el río suena es porque piedras trae”, así que no se sorprendan con la presencia de nuevas caras dentro de la organización, así como el retorno de algunas que habían sido excecradas, amanecerá y veremos.

Solicitar el respaldo del soberano que los eligió como diputados el 6 de diciembre de 2015, para los actos de instalaciones en los años subsiguientes, fue algo que debió hacer la dirigencia del Parlamento desde el primer momento, y no se estaría en estos momentos ante la triste y lamentable situación que hoy están viviendo, que los obligan a andar con la almohada y el cepillo de dientes encima, porque no saben donde les tocará sesionar, a pesar de constituir la única institución legítimamente electa y reconocida, no solo a nivel nacional, sino también por más de 60 países de la comunidad internacional. Si bien es valido reconocer que a pesar de la militarización y secuestro del Palacio Federal Legislativo, los diputados no se han doblegado ni han dado su brazo a torcer; sin embargo, resulta inconcebible que no dejen entrar al dueño de la casa a su hogar, pero además que usurpen ilegalmente el lugar, personas totalmente descalificadas, que se aprovechan de los seguidores violentos de la dictadura, para cometer sus tropelías. Juan Pablo Guanipa, en su condición de primer vicepresidente de la AN convocó al pueblo a que los acompañe en la sesión del martes 28 de enero, convocatoria que es una verdadera prueba de fuego, porque de ella dependerá la permanencia de los diputados en el hemiciclo del Palacio Legislativo, o que los echen definitivamente a la calle.

El régimen sigue empeñado en descalabrar a la AN, a como dé lugar. En efecto, como las trampas que ha venido montando, supuestamente gastando sin ningún tipo de limitación, ingentes cantidades de dinero para comprar conciencias, no le están dando los resultados esperados, porque el pueblo y la comunidad internacional, rechazan al diputado Claparra y su combo, por que se auto-eligieron sin cumplir con el quórum y con lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates, sigue arremetiendo contra los parlamentarios. En estos momentos además de Requesens y Gilber Caro, han “encanado” al diputado Ismael León, sin que se conozcan aún los delitos por los cuales lo detienen; pero además denuncia la oposición la toma de las oficinas de Juan Guaidó, mientras este se encuentra cumpliendo con una gira política por Colombia, Bruselas y Suiza, donde ha sido recibido como Jefe de Estado, todo lo cual pareciera ser una estrategia de provocación, tratando de lograr una reacción violenta por parte de USA, que se ha limitado a advertir que “realizarán ejercicios militares conjuntos con el ejército colombiano”, ratificando igualmente que si algo le pasa a Guaidó, “habrá consecuencias”. De manera que al régimen le mantienen una lupa encima y se siguen produciendo violaciones constantes a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente de los militares que están detenidos, según denuncia hecha por el Foro Penal.

Interrogantes sin respuestas. Hoy quienes transitan por la Av. Pedro León Torres de Barquisimeto, observan con gran tristeza el amasijo de hierros e infraestructura deteriorada, en que se ha convertido el que sería el más moderno Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, obra para la cual se habría obtenido un crédito por US$ 700 millones de la banca internacional, pagando intereses anuales de US$ 1 millón; muchos recuerdan que para la época el burgomaestre era el Sargento de Nirgua y al frente de la gobernación estaba el “Silencioso Wuicho”; sin embargo, los años han pasado, la infraestructura se dejó en el abandono, sin mantenimiento y está en el más completo deterioro; entre tanto ni los responsables han dado la cara, no han explicado que pasó con esos cuantiosos recursos, tampoco entregaron cuentas, pero lo más inquietante es la indiferencia de la población, de los gremios profesionales y empresariales, quienes tampoco las pidieron, aun cuando se trataba de una obra de interés capital para el desarrollo económico y social de la región que generaría además, cientos de puestos de trabajo en la zona dinamizando en entorno en forma por demás significativa, como ha ocurrido en todos los lugares, donde este tipo de terminales se ha construido, pero este tipo de actitudes son las que generan abulia y desinterés, quedando las cosas a la buena de Dios y María Santísima. La verdad que no hay derecho.

Por tercera vez en la historia, a los habitantes de la emblemática y aguerrida urbanización Bararida de Barquisimeto, les entregaron una pequeña bolsa de comida de los Clap. Pero de entrada se les ha condicionado como una novedad, que a partir de ahora para que les vendan la cuarta entrega, deben llevar ante la coordinadora de la zona, el carnet de la patria. Por supuesto, estamos seguros de que la gran mayoría no pasará la prueba, por cuanto históricamente se ha demostrado que se trata de una zona casi que exclusivamente anti chavista, anti madurista y anti régimen. La gente sostiene, pública y privadamente, “que se vayan con su bolsa a otra parte, para la leche que da la vaca, que se la mamen sus becerros”. Pero además se quejan de la evidente y significativa reducción de los alimentos que contiene la caja, 5 kilos de arroz de mala calidad, 3 kilos de lentejas, 2 kilos de pastas, un kilo de una bebida láctea que no es leche; los atunes desaparecieron, también la leche en polvo de marca, el aceite comestible, azúcar, pero como la necesidad tiene cara de hereje, muchas familias la reciben, pero sin condicionamientos, de manera que así son las cosas.

Sería interesante averiguar si es cierta, la denuncia que llega hasta nuestra mesa de redacción, la cual indica que al parecer la empresa de telefonía celular Movistar presuntamente estaría realizando ofertas engañosas al promocionar la venta de tarjetas simcard para celulares, en 35 mil bolívares; sin embargo, cuando los interesados se apersonan con el dinero para comprarlas, sin anestesia le dicen que el precio es de 5 dólares, o sea el equivalente para el jueves 23 de enero al cierre, equivale a Bs. 388.725, observándose que hay una pequeña diferencia de Bs. 353.725, pero además, advierten que el pago se estaría exigiendo en verdes. Los clientes afectados señalaron igualmente, que cuando acuden a las oficinas principales de la telefónica en la avenida Venezuela con Leones, les dicen que ahí no tienen ese insumo y los remiten a algunos “Agentes Autorizados” en cuyos locales les dan los antes mencionados precios y les exigen el pago en efectivo, pero en la divisa extranjera. Mucha gente está a la expectativa para verificar sí Movistar respalda esta actuación irregular de sus representantes en Lara, o es que estos por su cuentan pretenden hacer el negocio redondo a costillas de los usuarios, dañando con su actuaciones leoninas, la imagen de la empresa transnacional.

La administración pública nacional y regional se está quedando sin trabajadores, en primer término como consecuencia de los pírricos ingresos quincenales que perciben. La diáspora se ha llevado a un significativo porcentaje, pero también los funcionarios de carrera y obreros sacan sus cuentas y ganan más no saliendo de casa, que yendo a cumplir con una jornada de entre seis y ocho horas laborables, que al final no alcanzan ni para pagar el transporte para trasladarse hasta el sitio de trabajo, mucho menos para comprar una canilla, de lo cual parecen no darse cuenta los “los altos jefecitos y tampoco los de más bajo nivel”, porque disfrutan de vehículos, tienen escoltas, quienes muchas veces son los que se encargan de hacerles las compras en los mercados, por lo tanto no conocen como se han encarecido los precios de los bienes y servicios, y estamos muy seguros que no están devengando salarios mínimos, y no les extrañe que más de uno tenga sus “bonificaciones” en divisas. Se conocen de casos específicos, en el Seniat a nivel nacional y regional, la desbandada ha sido total, por lo que tendrán que habilitar a mucha gente del programa “Chamba juvenil” para el operativo de recaudación, gente que por supuesto no tiene ninguna experticia en la materia, así que no les arrendamos las ganancias.

El reconocimiento del régimen a grupos irregulares sigue haciendo mucho “ruido” en el estamento castrense, el listado de 33 cuartillas con efectivos de distintos rangos, muchos de los cuales salieron de vacaciones en diciembre y no retornaron a los cuarteles, también se ha convertido en un serio dolor de cabeza para el inquilino temporal de Miraflores, cada vez más consciente de que la procesión va por dentro; mientras que en los cuadros medios y bajos, se ha cuestionado en forma abierta la incorporación del embajador cubano al Gabinete. Aseguran en medios políticos, que algunos oficiales han expresado su poca disposición a participar en una confrontación armada, a menos que el alto mando se ponga al frente a defender el proceso, ya que no quieren convertirse en carne de cañón, de lo contrario se retirarían a ver los toros desde la barrera, al menos esta es la versión que circula en los pasillos de la legítima AN.

En una nota en Instagram Chucho Gómez se da a conocer que el temor que tiene el régimen al pueblo en Torres,es de tal magnitud, al extremo de rodear con fuerzas militares, portando armas largas el mercado municipal de Carora, apuntando a los vendedores, para así evitar que lanzaran frutas y verduras podridas, como pasó la última vez que los revolucionarios marcharon frente al establecimiento popular. Existen evidencias de que el pueblo los detesta por “mentirosos, corruptos y ladrones, pues le robaron el futuro a los más necesitados. Solo así pueden salir, solo así pueden caminar por las de #Carora y de # Venezuela, resguardados y amedrentando al pueblo”. Pero lo más significativo de este caso, es que fueron los propios trabajadores del mercado municipal caroreño, quienes tuvieron la valentía, no solo de dar a conocer el material, sino que incluso tomaron fotografías. De allí el titular de la nota: “Aunque UD no lo crea”.

En un tremendo brete metió el diputado Marquina a Goyito, no solamente con la denuncia que hizo en la que presentó una grabación que lo compromete seriamente en la compra de conciencias entre los diputados de oposición, lo cual por supuesto ha negado, porque sabe que metió la pata hasta la rodilla. Pero lo contradictorio de la situación, es que el comprador de conciencias dice que no tiene dinero para comprarse sus medicinas, pero si cuenta con recursos para hospedarse en uno de los hoteles más costosos de la Capital de la República, donde la habitación debe tener un costo, por la medida pequeña, entre 100 y 150 dólares; pero además puede darse el lujo de invitar a desayunar a terceros en el mismo lugar donde se hospeda y sabemos que allí un desayunito sencillo, cuesta un ojo de la cara. De tal manera que a Goyito le va a resultar cuesta arriba convencer a la gente de su condición de pobreza y precariedad, su cínica actuación tratando de negar los hechos, solamente han contribuido a su total desprestigio. Por cierto, denuncian que en Lara andan algunos “alacranes” en la segunda etapa de compra de conciencias, o sea que el “maletín” sigue funcionando.

