Juan Crespo: Trabajadores de la harina de trigo aspiran a un ingreso de 20 dólares diarios

Los trabajadores de la industria venezolana del trigo aspiran a un salario de 20 dólares diarios, para poder hacer frente a una economía que está dolarizada, aseguró el presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, quien ratificó que se requiere de 120.000 toneladas al mes para satisfacer la demanda interna.

Precisó que la industria nacional del trigo está virtualmente paralizada, de los 14 molinos que operan en el país, 12 están parados, dijo que en el caso del molino de La Guaira de las cuatro líneas, tiene trabajando solo a dos; en el caso más grande que hay en el país, con una capacidad de 30.000 toneladas, en diciembre solo le asignaron 1.000 toneladas, asegurando que la empresa Bimbo está trabajando solo martes, miércoles y jueves, no trabajan ni lunes ni viernes.

“Vamos en retroceso, le estamos dando trabajo a los extranjeros, es necesario que apliquemos lo que se denomina soberanía y el nacionalismo, primero los venezolanos, hay compañeros que tienen cuatro meses cobrando salario básico, de paso les quitaron la venta de productos, ahora les quieren quitar el seguro funerario y el HCM”. Afirmó.

Señaló que ei en estos momentos el Gobierno ha decretado la libre importación, por qué no se les permite a los dueños de las transnacionales para que traigan la materia prima, incluso que paguen sus impuestos, pero que haya una competencia leal, no que uno venda a cien y el otro venda a locha, porque al final del día “estamos quebrados.

En materia de ingreso, señaló que los trabajadores de la harina, aspiran a un salario de 20 dólares diarios, indicando que no se justifica que se pretenda jugar con la vida de sus familiares; señala que no tienen créditos para línea blanca, para vehículos, para nada, porque todo está controlado y anclado a una política que no entiende el sector laboral.

“A nosotros nos interesa que la moneda la podamos tocar con nuestras huellas digitales, no el petro, que hasta ahora no lo hemos tocado”, dijo en conferencia de prensa. Aún cuando ha sido un planteamiento que Fetraharina ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, advirtiendo que la única manera de que haya un suministro de trigo garantizado en el país, se deben importar mensualmente 120.000 toneladas de esta materia prima, pero hasta estos momentos estas recomendaciones no han sido atendidas, aun cuando los trabajadores del sector, son los principales actores de esta industria de la panificación.