Son Titulares lunes 27 de enero de 2020 #27Ene

Presidente (E) Guaidó continúa su gira y visitará Canadá

Presidente (E) Guaidó será recibido este lunes por el Primer Ministro Justin Trudaeu en Canadá

6 países y más de 30 reuniones: alcances de la Agenda 2020 de Guaidó.

El BCV se salta la Constitución. No rinde cuentas ante la AN sobre el destino del oro ni de los recursos obtenidos por esas ventas

Reportan nuevo apagón en Mérida, Táchira y portuguesa este 26 de enero.

250 venezolanos regresaron de Chile a través del Plan Vuelta a la Patria

El vuelo en Falcon de Delcy Eloína costó 400.000 euros a los venezolanos

EEUU ‘embargó’ un avión que usa Delcy Eloína a las 24 h de verse con Ábalos

Arreaza criticó que Guaidó pida a Europa más sanciones contra el régimen.

Juan Pablo Guanipa a Maduro: Usted es un cobarde que no entiende los problemas de los venezolanos. AN anuncia movilización de ciudadanos al Palacio Federal Legislativo para este martes.

Asdrúbal Oliveros: Merma de reservas internacionales no implica que el gobierno colapsará.

Conindustria: Importaciones de bienes finales contribuye al cierre de industrias y el desempleo.

Sismo de 4.1 en la Isla la Tortuga se sintió en Caracas

Comisión de CIDH visitará Venezuela entre el 3 y 8 de febrero para constatar la situación de los DDHH

Almagro sobre la nueva área de castigo en la DGCIM: ‘Estos crímenes de la dictadura exigen justicia’

Anuncian nuevo aumento del pasaje del metro, estaba en 0,40 pasa a 1000 Bs.

Presunto general de la GNB fue detenido con 19 bultos de marihuana en Bolívar en una ardua persecución

Fe y Alegría denuncia amenazas de invasión del internado San Javier del Valle en Mérida por parte de colectivos y milicianos.

Dólar $: 74.673,81Bs/$ / Promedio Paralelo: 73.518,20Bs/$

Bancos: 74.243,60Bs/$

Reservas: 6.723 MM$ / Cesta Venezolana: 55,58$

Presidenta de Bolivia pide la renuncia de todos sus ministros

José Luis Ábalos tras encuentro con Delcy Rodríguez «Yo no la conocía. Le dije que no podía entrar en España»

PP pide comparecencia de Ministro del Interior por reunión con Delcy Rodríguez en España

La “número dos” de Maduro voló de Madrid a Doha para salir de la Unión Europea

El PSOE criticó el acto de entrega de Llaves de Oro de Madrid a Guaidó

Tres cohetes impactaron la embajada de EEUU en Bagdad

Brasil declara emergencia en 47 ciudades por las lluvias. Suben a 44 los muertos y a 13.877 los desalojados por las lluvias en Brasil.

EEUU confirma el tercer caso de coronavirus en el condado de Orange

El coronavirus ya causó 56 muertes en China

China avisa de que la capacidad de contagio del coronavirus se hace más fuerte

Contabilizan 80 muertos por coronavirus en China y al menos 769 nuevos casos

Un mapa interactivo de Google muestra en tiempo real los casos de coronavirus en el mundo

Aterriza en Colombia la división militar de EEUU especializada en “ingresar en cualquier país”.

“Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar fue la absoluta triunfadora de los Premios Goya el sábado al alzarse con siete galardones que incluyeron mejor película

Billie Eilish hace historia en los Grammy. La artista adolescente gana todas las categorías principales de los premios de la música con un disco grabado en su casa.

Rosalía, Alejandro Sanz y Marc Anthony entre los ganadores del Grammy

Preolímpico de fútbol femenino no se jugará en Wuhan

El ex jugador de los Lakers Kobe Bryant ha fallecido en un accidente de helicóptero mientras viajaba con otras tres personas. La noticia, adelantada por TMZ, han confirmado la muerte de cinco personas entre los que no estaba la mujer del ex jugador, Vanessa Bryant.

El mundo del baloncesto se viste de luto tras fallecimiento de Kobe Bryant

Roger Federer superó a Marton Fucsovics, estableció un nuevo récord y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia. Djokovic-Raonic y Federer-Sandgren en cuartos de final.

Caribes 5–6 Cardenales | Serie 3-3

Juego para hoy: Caribes – Cardenales a las 06:00pm

Saludos

Se le recordará por las reglas que rompan…. Douglas MacArthur

Al día lunes 27 de enero de 2020

