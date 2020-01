VIDEO Guaidó llegó a Canadá para continuar con su gira internacional #27Ene

View this post on Instagram

🇨🇦 #26Ene #Exclusiva El presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, llega al Aeropuerto Internacional de Ottawa, en Canadá, país donde este lunes se reunirá con el primer ministro, Justin Trudeau y otros líderes políticos canadienses. . Este viaje, que forma parte de la gira internacional de Juan Guaidó, busca reforzar las alianzas con gobiernos extranjeros y tratar de hacer una agenda donde se hable de la emergencia humanitaria que hay en el país. Reportó @orianbrito . . . #TVVenezuela #TVVNoticias