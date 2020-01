Gabriel Puerta Aponte: Bandera Roja arriba a 50 años luchando por la libertad de Venezuela

A sus 50 años de lucha contínua en Venezuela, trabajando por la construcción de un mejor país y la libertad definitiva de la nación,

arriba este miércoles 29 de enero, el partido Bandera Roja, una de

las más emblemáticas, entre las organizaciones políticas que

hacen vida en el país.

En efecto, Bandera Roja tuvo sus inicios como movimiento en el año 1970, posteriormente logró consolidarse como partido político en 1993, cuando participó por primera vez en unas elecciones presidenciales. En el 2010 se unió a la Mesa de la Unidad Democrática, tomando una postura firme contra la dictadura de Nicolás Maduro. Actualmente apoya la presidencia

encargada de Juan Guaidó y trabaja junto a los demás partidos de la mayoría democrática para lograr la libertad del país.

El secretario nacional de Bandera Roja, Gabriel Puerta Aponte, enfatizó que, como meta para este nuevo año, el partido tiene planteado seguir trabajando por la construcción de un panorama electoral.

“Venezuela no soporta más esta situación, no podemos seguir bajo el régimen de Nicolás Maduro. La realidad que se ha construido en Venezuela en estos últimos años es clara, hay un Gobierno Encargado que ha sido boicoteado por unos usurpadores que no quieren dejar el poder. Queremos elecciones libres, competitivas, donde se garantice el derecho a elegir. Queremos elecciones para cambiar el destino de Venezuela”, afirmó.

En reciente encuentro realizado en la sede de El Nacional, como parte de la celebración por su 50 aniversario, acudieron representantes de los principales partidos políticos, quienes manifestaron su apoyo y felicitaron a activistas y dirigentes del partido por ser uno de los más antiguos que sigue luchando por la libertad de Venezuela.