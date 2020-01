Recuperación del sistema de salud y apoyo a médicos y enfermeras garantiza Plan País

Los venezolanos se encuentran totalmente desprotegidos ante cualquier epidemia, debido a que el sistema nacional público de salud vive su peor momento, alertaron este jueves 30 de enero la diputada Manuela Bolívar, coordinadora política del área social de Plan País, y Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas.

“Una epidemia como el Coronavirus en Venezuela sería una desgracia. La población venezolana no tiene cómo protegerse de este tipo de enfermedades y nuestros hospitales no están en capacidad de atender esto”, explicó Contreras, quien instó a la ciudadanía a mantenerse en protesta activa para reclamar sus derechos y apoyar al gremio de los enfermeros que no solo piden reivindicaciones económicas, sino dotación de insumos y equipos para poder realizar sus labores.

Mientras que Bolívar señaló que con un sistema público de salud minimizado, “las propuestas que se hacen desde Plan País son básicas: electricidad, agua de calidad, medicamentos y generar condiciones laborales que permitan que nuestros profesionales de la salud se mantengan en sus cargos”. La legisladora añadió que reactivar el sistema económico y aumentar los ingresos fijos del Estado son elementos clave para poder mantener los servicios médicos.

Destacan que el Plan País, proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Parlamento y la sociedad civil organizada, incluye la aplicación de un programa de salud orientado hacia el logro en el corto plazo de los siguientes objetivos:

equipos médicos y todo lo necesario para asegurar diagnósticos y tratamientos adecuados, con apoyo de los mecanismos de distribución desarrollados por la iniciativa privada y las organizaciones que se encuentran atendiendo la emergencia humanitaria compleja. Habilitar un sistema que permita a pacientes acceder a

medicamentos asociados a enfermedades crónicas de alto impacto, así como de distribución de medicinas de alto costo. Promover la atención hospitalaria de emergencia en áreas

médicas, quirúrgicas y paraclínicas. Promover programas de vacunación y prevención de

“Será una política del Estado la dotación y el apresto hospitalario y de la red ambulatoria, que comprende intervenciones para recuperar la operatividad básica de los establecimientos públicos de salud. Se incluirán mejoras de infraestructura y equipamiento básico y, a mediano plazo, un programa de mantenimiento preventivo y permanente de los servicios que componen el

sistema de salud”, establece el Plan País, presentado en diciembre por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino de la República, Juan Guaidó.

Venezuela en alerta

Ante la emergencia mundial sobre el Coronavirus, Bolívar

sostiene que Venezuela actualmente tiene casos de enfermedades

que estaban erradicadas y denunció que los esfuerzos han sido insuficientes por el cerco que aún mantiene el régimen usurpador.

Bolívar enfatizó que la lucha de todos los venezolanos por el cambio permitirá la reconstrucción de Venezuela, e indicó que las propuestas de Plan País en el área de Salud identifican claramente las prioridades para resolver paulatinamente las carencias en esta materia.

Contreras hizo un llamado a la ciudadanía venezolana para que se mantenga apoyando las protestas. “El gremio de enfermería no va

a desistir. Con la ayuda y el empuje de todos los venezolanos podremos lograr los cambios que merecemos. No es responsabilidad solo del presidente Juan Guaidó, sino de todos los venezolanos”, dijo la dirigente gremial.