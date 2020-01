José Guerra: La Ley de Cartera Única Productiva Nacional es un “disparate”

Como un “disparate” califica el economista y diputado José Guerra, la Ley de Cartera Única Productiva Nacional, aprobada el pasado 29 de enero por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a través de su cuenta oficial en Twitter, donde cuestionó su aprobación.

Precisa que con esta decisión le da a un ente la potestad de manejar discrecionalmente hasta un 25% de la cartera de créditos de la banca, disponiendo de unos recursos que no son del Estado, sino que pertenecen al público, para prestarlo a ellos y sus amigos.

No hay que olvidar que desde hace algunas semanas atrás, el régimen ha venido señalando que busca obtener recursos, con la finalidad de atender financieramente a los sectores productivos del país, tomando en consideración que ya no hay renta petrolera y el descalabro de la economía interna, no avizora una recaudación exitosa de los tributos por parte del Seniat.

El Parlamentario, quien es miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, ratifica que la ANC no tiene facultades constitucionales para aprobar leyes, lo que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, asumiendo esas funciones en base a la fuerza y la coacción.



