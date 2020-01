OEV: No está cerrada del todo la ruta parlamentaria para designar el CNE

El lapso fijado por la Comisión Preliminar, integrada por 11 diputados designados unánimemente por la Asamblea Nacional, para que representantes de la sociedad civil se postulen para integrar el Comité de Postulaciones Electorales fue entre el 27 y 31 de enero, revela el Observatorio Electoral Venezolano, que estima que mediante un acuerdo político se puede decidir esta materia.

Al destacar la importancia de esto, se recuerda que este es el órgano facultado por la ley para recibir las postulaciones para cargo de rectores, verificar que cumplan con los requisitos exigidos legalmente y elaborar y presentar ante la AN la lista de los elegibles para integran un nuevo CNE.

Esta acción traduce un tímido avance en la ruta hacia la recomposición necesaria de un Poder Electoral, cuya directiva en vigor se ha mostrado abiertamente parcializada hacia el gobierno.

Desde la conformación de la comisión parlamentaria preliminar, en noviembre de 2019, el Legislativo no daba nuevos pasos en este sentido.

Y no los daba, en parte, por el conflicto generado a raíz del ascenso de la figura del diputado Luis Parra, para una fracción el nuevo presidente de la Asamblea Nacional para este período legislativo. Los diputados de la Comisión Preliminar integrantes de la mayoría de diputados de la Unidad, que encabeza Juan Guaidó, fueron quienes llamaron a dar el paso siguiente en la ruta hacia un nuevo CNE, en el entendido claro de la Unidad de que

del seno del Parlamento debe surgir este relevo.

Parra, sin embargo, también ha augurado que el Parlamento no entregará sus competencias a la hora de designar nuevos rectores electorales. Una afirmación que, de entrada, implica por lo menos que ambas directivas que se adjudican la presidencia de la AN coinciden en que no sea el Tribunal Supremo de Justicia la institución que ponga rostros al nuevo Poder Electoral.

Sin ahondar en este aspecto, el pasado 23 de enero Nicolás Maduro anunció que busca un acuerdo con la oposición venezolana para renovar el Consejo Nacional Electoral. “Yo quiero ir a una elecciones donde participe toda la oposición”, afirmó el también presidente del partido de gobierno, que desde el año pasado aceita la maquinaria para unas eventuales parlamentarias.

En este contexto, el Tribunal Supremo es un actor que no ha jugado, por lo menos terminado el primer mes del año electoral.

Para calmar la expectación, el TSJ ha confirmado por Twitter que conoce de un amparo relativo al acto parlamentario de instalación de la junta directiva de la AN realizado el 5 de enero. Están en fase de análisis, dicen, para decidir.

Contar con árbitro electoral imparcial debe ser uno de los puntos de partida de cualquier buena elección. Venezuela está requiriendo que, mediante un acuerdo político, todos los actores nacionales converjan en un directorio del CNE capaz de encarar con probidad los venideros procesos electorales. Esto ayudaría a aliviar la tensión política y a encauzar los problemas por caminos de institucionalidad, advierte el Observatorio Electoral Venezolano.