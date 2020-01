Luisa Ortega Díaz: Los venezolanos deben salir del letargo y contribuir a la derrota de Maduro #31Ene

A través de un vídeo publicado en su cuenta en Twitter, Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, pidió a todos los venezolanos contribuir a la derrota de Nicolás Maduro.

Díaz puntualizó que actualmente los venezolanos se encuentran en un “letargo” debido a la crisis que atraviesa el país.

“Es un momento donde cada uno de nosotros se debe convertir en factores de cambio, ese cambio que tanto queremos para el país. Debemos salir del letargo que la tiranía nos quiere tener. Tenemos que despertar. Nos han hecho creer que debemos tener miedo, pero no, vamos a mostrar nuestra fuerza, valentía y determinación. Cada venezolano debe aportar para el cambio. En Venezuela hay que poner orden. Es un desorden el país, y eso empieza con nosotros, en nuestras casas y comunidades. Al régimen no le conviene que tú te planifiques. No se puede seguir cometiendo los mismos errores porque vamos a seguir teniendo las mismas derrotas. La lucha contra la tiranía no debe darse solamente en las calles, sino también inculcando valores en nuestros hogares“, dijo Díaz.

Sin ofrecer muchos detalles, Ortega Díaz también anunció acciones contra Nicolás Maduro.

“Estoy preparando acciones que el pueblo en su momento debe acompañar. Tengan la certeza que los responsables de esta desgracia, de esta tragedia que vive Venezuela, van a ser castigados. Debemos salir de lo que está acabando con Venezuela“, manifestó.