Son Titulares viernes 31 de enero de 2020 #31Ene

Emergencia de salud pública internacional declarada por la OMS, ya hay más de 8.000 contagiados en cerca de una veintena de países

Cruz Roja Venezolana: No estamos preparados para combatir el coronavirus en el país

Procurador Especial José Ignacio Hernández: No he renunciado, solo he puesto mi cargo a la orden del presidente

Falleció el primer niño del año en el JM de Los Ríos que esperaba transplante de medula

En Venezuela está en riesgo la vida de más de 3 mil pacientes trasplantados.

Familiares de pacientes del HCUAMP denuncian falta de insumos médicos

Crisis en los hospitales del país no ha mejorado; por el contrario, se profundiza

Barreto: Si Guaidó designa un CNE y llama a elecciones, se generaría una guerra civil

Lara se queda sin periodistas y medios impresos

Como consecuencia del daño que sufrieron motores de rebombeo en la represa Atarigua, municipio Torres, se mantienen sin agua la mitad de Carora.

Toma del Palacio Legislativo deja errantes a 100 diputados opositores y disfuncional a la AN

Transportistas de Lara aseguran que es insuficiente la nueva tarifa del pasaje

Juan Barreto dice que Maduro puede privatizar PDVSA para mantenerse en el poder

Empresario español inicia arbitraje contra Venezuela por la confiscación ilegal de su negocio farmacéutico SM Pharma

Arranca en Maracaibo censo nacional de población y vivienda

La estudiante Ornella Gómez es la nueva presidenta de la FCU-ULA

CANTV y Movilnet tienen sus servicios en caída libre

Reclusos de Uribana deben cancelar hasta 200.000 por pago móvil para comer

PDVSA, filiales y empresas mixtas no pagarán ISLR durante un año

La recuperación del Metro de Caracas requiere invertir US$ 3.000 millones en tres años

Este viernes la Cruz Roja recibirá 42 toneladas de ayuda humanitaria, anuncia Mario Villarroel.

Baja reserva internacional genera desconfianza de que el país pueda pagar sus deudas

Arrestan a efectivos de la Guardia de Honor Presidencial

Reino Unido eleva el nivel de riesgo de contagio del coronavirus

Incremento en los casos de tuberculosis mantiene en alerta a la región

Anclar la unidad tributaria al petro impactará economía

Asociación de Ganaderos del Táchira denuncia que el matraqueo de la GNB se ha intensificado.

Guaidó: Ahora tenemos más oportunidades para lograr una transición.

Guaidó se encontrará con la diáspora venezolana en el Miami Airport Center de Florida

VP exige libertad plena para el diputado Ismael León

Juez suspende audiencia de Juan Requesens por aplaudir en la sala.

Cicpc es el cuerpo de seguridad del Estado que más torturas cometió en 2019

Darío Vivas designado como el nuevo jefe de Gobierno del Distrito Capital

Plantean formalizar la dolarización mientras se recupera el Bolívar

Venezuela se deja las dos terceras partes de su PIB en seis años de crisis. El FMI prevé una caída del 10% en 2020 y del 5% en 2021, lejos del 35% de 2019, pero descarta una recuperación a corto o medio plazo.

Dólar $: 74.989,87Bs/$ / Promedio Paralelo: 74.736,20Bs/$

Bancos: 74.736,20Bs/$ / Reservas: 6.720 MM$

Cesta Venezolana: 55,58$

Delegación de la CIDH lista para visitar a Venezuela

Canciller de Rusia visitará Venezuela el 7 de febrero

Manifestante muere en Chile en la peor noche de violencia de este año

Bolivia pedirá nuevamente a Interpol una notificación roja contra Evo.

El Ejército de Liberación Nacional tiene 43% de sus cinco mil guerrilleros en Venezuela, según el último informe de la Fundación colombiana Ideas para la Paz.

Posible absolución de Trump por parte del Senado este viernes.

Michael Kozak asegura que embajador cubano es quien planifica las torturas en Venezuela

Colombia vuelve a rechazar lazos diplomáticos con Maduro

Duque a Maduro: Ahora no venga a presentarse como una palomita

Guaidó sobre Maduro y Duque: Esta nueva maniobra desesperada no le servirá al «dictador»

Firma de EEUU corta lazos con aliado de Maduro. La firma legal Foley & Lardner decidió deshacerse del controversial cliente venezolano después que fue acusada de trabajar para un “dictador” socialista, según se enteró The Associated Press.

Italia confirma los dos primeros casos de coronavirus en el país

Confirman el primer caso de contagio de coronavirus de persona a persona en EE.UU.

Confirman quinto caso de coronavirus en Alemania

China eleva a 213 los muertos por el coronavirus y a 9.692 los contagiados

Turkish Airlines suspende sus vuelos a China

Israel prohíbe vuelos provenientes de China.

EEUU pide a sus ciudadanos que no viajen a China por el coronavirus

Duque rechaza propuesta de Maduro para restaurar relación consular Venezuela-Colombia

El crecimiento de EEUU se frena en 2019 y se sitúa en un 2,3%.

Evo Morales prepara su candidatura como senador en Bolivia

Craig Faller: “Rusia, Cuba y China apuntalan la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro”

Astronómica cifra que deben pagar Apple y Broadcom a una universidad por violación de patentes

Amazon se dispara en la bolsa tras presentar beneficios mejores de lo esperado. Amazon cierra 2019 con unos beneficios netos de 11.588 millones de dólares, un 15% más con respecto al año anterior.

J Balvin será galardonado como “Icono Mundial” en el Premio Lo Nuestro 2020

JLo y Shakira harán homenaje a los latinos en en ‘Super Bowl’

Organización Cisneros puso en venta a los Leones del Caracas aspiran Cuarenta millones de dólares

Argentina golea a Venezuela y va a la final con campaña perfecta en el Preolímpico. La Vinotinto se despide del Preolímpico.

Barcelona clasifica a cuartos de final de la Copa del Rey.

El verdadero heroísmo consiste en convertir los sueños en realidades y las ideas en hechos…

Alfonso Rodriguez Castelao

Al día viernes 31 de enero de 2020

