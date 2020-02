RETACITOS #2Feb

Aun cuando el régimen ha tratado por todos los medios de restarle importancia a la gira realizada por el Presidente Parlamento legítimo y por el Presidente interino de la República, es innegable que el periplo ha tenido un impacto positivo, no solo a nivel doméstico, sino también a nivel internacional. Su presencia en Colombia, donde fue recibido como Jefe de Estado, con honores militares y donde participó en la III Cumbre Hemisférica contra el Terrorismo, en Bogotá, Colombia, estuvo en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza; pero además durante tuvo la oportunidad de sostener reuniones con personalidades de la política mundial como Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos; Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, también de Canadá y en España donde el burgomaestre de Madrid le entregó las Llaves de la Ciudad, sosteniendo luego una reunión con los venezolanos que hoy están radicados en la capital española y sus alrededores. Para este sábado se reuniría con la colonia de venezolanos que viven en Miami, e incluso se comentó que podría sostener una entrevista con el Presidente Donald Trump, quien se dijo que estaría cumpliendo también una agenda en Florida. Lo cierto es que se espera que arribe por Maiquetía y que traiga en las alforjas algunas acciones contundentes, son muchas las expectativas que hay sobre su retorno.

Como muchacho chiquito con juguete nuevo anda el personaje que no tiene un pelo de tonto, las críticas, los insultos y los cuestionamientos a su comportamiento venal, lo tienen sin cuidado. Como lo señalamos la semana pasada, el nuevo diputado Clap se pasea de lo mas orondo por las calles de Barquisimeto, incluso dicen que se ha convertido en el nuevo “caza votos” de los dirigentes regionales en la segunda fase de la Operación Alacrán, además que conociendo el terreno ya tiene algunos de esos dirigentes de criterios poco consistentes, pero que además tienen tiempo comiéndose un cable porque al parecer, la alta dirigencia de los partidos del G4, cuando les ha “llovido”, dizque se han llenado los bolsillos, junto con su entorno cercano, pero en los niveles aguas abajo, no ha llegado la humedad, de tal manera que tampoco han “aguantado dos pedidas” y ya han comenzado a recibir los primeros churupos, porque el maná de donde están saliendo esos reales, pareciera se inagotable, sobre todo si es para garantizar mantener el poder de la AN e ir creando las condiciones para unas elecciones parlamentarias mediatizadas, cuyos resultados ya se pueden adelantar, incluso antes que se realicen, porque seguros estamos que no habrá sorpresas.

También se comenta que el personaje se anda moviendo muy activamente, con la intención de diversificar sus negocios en la región, afirman que se están dando los toques finales para la adquisición de un negocio de remate de caballos, ubicado frente a la Urb. Terepaima, cuyo propietario (AL) tiene otros negocios en Portuguesa y Yaracuy quedándole muy poco tiempo para atender esta vende/paga, por lo que ha decidido sopesar la oferta que le está haciendo el calviñan y al parecer pudiera concretarse la operación en el corto plazo, con lo cual el personaje estaría como “pez en el agua”, ya que podría divertirse en cualquier momento, sin salir de la casa y sin tener que estarle pagando a los demás en materia de apuestas. Nadie sabe que límites le puso Claparra para su tarea de captación de nuevos saltarines de talanquera, pero conociendo al personaje, muchos podrían jurar que cuando le ofrezca un determinado monto a cualquiera de los dirigentes políticos regionales, es porque le dieron el doble, porque no da puntada sin dedal y en estos momentos está consciente que es un momento que no se puede desaprovechar, por el contrario, hay que sacarle todo el provecho posible, porque nadie sabe cuanto va a durar, no hay que olvidar lo que siempre nos decían los viejos, “lo que fácil llega, fácil se va”. Aseguran que será el nuevo jefe de PJ en Lara, una vez que el TSJ se pronuncie, y que llegará con las alforjas llenas.

A propósito, entre todas estrategias y manipulaciones, con la finalidad de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, aprovechando que los principales poderes están mediatizados y reciben ordenes desde el Palacio de Misia Jacinta, no es descabellado que el organismo encargado de impartir justicia en el país, haya recibido las instrucciones para despojar de sus siglas y de sus colores a Primero Justicia y a Voluntad Popular, como lo denunciara el miércoles pasado la diputada Delsa Solorzano; luego irán por Un Nuevo Tiempo, por Encuentro Ciudadano y también por AD. En el caso del otrora partido del pueblo, por allí comienza a tomar fuerza una tesis que indica que ante las intenciones que tiene la alta dirigencia de la tolda blanca, de defenestrar completamente al inefable y dejarlo solo como un militante más, sin ninguna responsabilidad político-partidista; aseguran en medios parlamentarios, que no debería causar sorpresa que, quien tras bastidores esté moviendo los hilos, aprovechando las “cercanías” que siempre ha tenido con los altos mandos del régimen, para meterle mano a los símbolos adecos, sea este personaje. No olviden que hace unos días comentamos que el hombre es habilidoso, pico de plata, y dijo a su entorno que “saldría de esta”, así que estén atentos a sus movimientos, no lo pierdan de vista.

Comentan los usuarios que la empresa Fospuca esta estrenando nuevos camiones, los trabajadores con uniformes nuevos, botas y guantes, además se toman fotos con los nuevos equipos, dizque para hacer publicidad y presentarla como que el servicio de aseo urbano que presta desde la alcaldía el burgomaestre achocolatado es de primera categoría. Un vecino que vio este show de la foto, se acercó y les recomendó que se echaran una pasadita por las barriadas que están hacia el bosque Macuto, Los Robles, El Manzano, donde tienen más de un mes que no pasan a recoger la basura y la razón que supuestamente esgrimen, es que no van a los barrios por que las vías tienen muchos huecos y se les dañan los vehículos; respuestas que ponen de manifiesto el poco sentido de pertenencia que tienen los trabajadores, ya que están escupiendo hacia arriba, porque el principal responsable de que las calles estén llenas de huecos, mientras se gastan cientos de millones de remozar el Parque Ayacucho, es el propio alcalde y el gobierno regional, pero como quienes encabezan ambas dependencias no se digieren, estas diferencias político/personales afectan a los larenses. Les sugieron que traten de salirse de esa competencia para determinar, quien es más ineficiente en la región.

Pero el problema que padecen estos vecinos que viven en la vía hacia Río Claro, no se limita solamente a la falta de recolección de desechos sólidos, que muchas veces se acumulan por días, sino que a esto se suma la escasez del vital líquido, hay algunas zonas que pasan semanas sin agua potable y se ven en la necesidad de tener que recurrir a los cisterneros, quienes al parecer tienen una rosca impenetrable y cartelizada en el Bosque Macuto, donde está el llenadero, donde aseguran que no pagan absolutamente nada por llenar los camiones, pero dizque cobran en dólares y no montos pequeños, sino que las tarifa mínima supuestamente esta en el orden de los 150 dólares y si el demandante está retirado del lugar del despacho, el precio podría llegar hasta los 200 y 300 dólares. Los vecinos afirman que Carmelina, de quien dicen habría adquirido una casa en El Manzano, seguramente que no le faltará el agua, porque ya se sabe que dizque le pusieron una línea directa y en la zona donde esta la casa nunca se va la luz, de lo cual por supuesto también se benefician, quienes viven a su alrededor. Los vecinos nos piden sugerir reglamentar las tarifas a los propietarios de las cisternas, quienes no acepten, no se le permite ingresar al llenadero. La solución, es así de fácil.

La avenida Ribereña se ha convertido en los últimos años en una verdadera guillotina, dejando a su paso innumerables accidentes de tránsito vehicular, arrollamientos, con decenas de ciudadanos heridos y un saldo lamentable de fallecidos, producto de las colisiones que han ocurrido en esa importante arteria vial. Se recuerda que en gobiernos anteriores existía un constante y permanente patrullaje, con asistencia de ambulancias y grúas asignadas en un Destacamento destinado a esos fines en la misma vía cerca del puente de Macuto. Urge que las actuales autoridades regionales y municipales, que se ocupen de manera inmediata de controlar y vigilar el transito en la mencionada avenida. Carmelina debería, hacer algo bueno por la entidad, dejando huella y trate de reeditar el muy famoso, efectivo y anhelado Decreto 14 de la siempre recordada ex gobernadora, Doña Dory Parra de Orellana que tanto beneficio le dio a los barquisimetanos y larenses, ya que metió en cintura a los infractores y abusadores en materia de transito. Incluso hay anécdotas que relatan que algunos familiares suyos cayeron en “chirona” por violaciones a la normativa de tránsito, y cuando “chapearon” a cuenta de las vínculos de consanguinidad, la orden impartida fue “manténgalos arrestados el doble del tiempo, por abusadores”. Nos mantendremos vigilantes para ver si escuchan el mensaje, y la gobernadora se ajusta la falda y de verdad pone orden. #Decreto14Ya!

El sargento de Nirgua, luego de echarse una paseadita por el Imperio, tratando de vender la idea de reeditar las elecciones de mayo del 2018, propuesta a la que por lo visto no le pararon ni media bola, regresa al país a descubrir el agua tibia y a expresar que la única salida que hay para la crisis política, económica y social que están viviendo los venezolanos, es la electoral, seguramente que las neuronas del cerebro le quedaron echando candela, con semejante descubrimiento. La mayoría de los venezolanos es lo que vienen reclamando, pero no en las condiciones que desea el inquilino temporal de Miraflores, sino que para que el proceso se pueda realizar con posibilidades reales de éxito para los partidos de oposición, necesariamente se debe elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, se debe depurar el Registro Electoral Permanente; permitir la participación de todas las organizaciones políticas que hacen vida en Venezuela, garantizar la presencia de observadores internacionales de organizaciones como la OEA, Unión Europea, Grupo de Lima, El Vaticano y a nivel nacional algunas ONG como Súmate y Transparencia Venezuela. Asimismo asegurar que no se permita la participación de los milicianos, los colectivos y que los efectivos del Plan República cumplan con sus funciones y no se conviertan en protectores de los grupos violentos del oficialismo. Solo en estas condiciones el soberano estaría dispuesto a ir a elecciones presidenciales, que deben tener carácter prioritario, todo lo demás que está sobre el tapete, no depende de los venezolanos.

Persiste el bote de aguas blancas en la calle 43 con carrera 13, que ya cumple entre cinco y seis meses, y ya que se ha convertido en la señal que observan todos los vecinos para saber cuando llega el agua, rodando el vital líquido por toda la carrera hacia abajo, mientras que en distintas zonas de la capital larense, están pasando por las de Caín, ya que por las tuberías lo único que llega es aire. En la zona se está yendo la luz todos los días a las 6:30 de la tarde y retorna a golpe de 11: 30 a 12:00 m; mientras tanto la gente se sienta en la sala de sus apartamentos o casas a mirarse las caras, ya que cuando no tienen luz se va el agua, se quedan sin los ascensores, no funciona el portón eléctrico, no funciona la televisión y por supuesto, también se quedan sin Internet, lo que les da tiempo suficiente para recordar a las progenitoras de todos los gerentes de Corpoelec, que por cierto no tienen ninguna culpa de los malos gerentes que son sus herederos, incapaces de garantizar la energía eléctrica; lo más grave es que dicen que le quitan la luz a los barrio para garantizarle el servicio a los centros comerciales, donde supuestamente pagan en dólares, para que no se les vaya la luz en sus negocios.

Circula profusamente por las redes sociales una información que señala como las cajas Clap que están siendo repartidas en varios de los barrios del estado Lara, tienen entre los productos que contienen la Sal Gema, rubro que con otros tres tipos adicionales de sal de otras marcas han sido declarados no aptos para el consumo humano, debido a su presunta contaminación, datos que fueron publicados y dados a conocer para evitar que la gente por necesidad, la utilizara. Sin pretender señalar culpables, parece una soberana irresponsabilidad que se esté incorporando este tipo de productos en las cajas, sin realizar la más mínima verificación de los permisos sanitarios y de las características alimenticias de estos rubros, poniendo en serio peligro la salud de las personas que los consuman. Si bien Carmelina pudiera decir que ella no tiene responsabilidad porque ella no produce sal, ni es propietaria de salineras, pero debería tener un personal que se ocupe de verificar si la calidad de los bienes que introducen en las bolsas o cajas, las cuales por cierto han desmejorado en forma notable su contenido.

Persiste al parecer, sin ninguna mejoría gris gestión de las autoridades de la UNEY, que ya la llevan a nivel agónico. Aseguran que la han ido desmembrando, al punto que una buena cantidad de personal de los mejores de esa Universidad, han ido jubilándose, o renunciando a sus cargos, siendo sustituidos cada vez por quienes han demostrado ser los menos eficientes que puedan conseguir, siempre y cuando sean leales al proceso, al rector, y a la rectora Pati. Ahora quienes criticaban a Cachi, añoran aquellos tiempos, porque esta Pati no es ni siquiera una caricatura de lo que era Cachi, que ahora, gracias a lo negativo de la Pati, ha sido reivindicada. Ante tanta ineficiencia y mediocridad, no debe causar extrañeza que quizás más pronto que tarde, se produzca una desbandada y se sumen a las renuncias las propias autoridades de esa Universidad, resultando por demás deplorable que lo más valioso que tiene cualquier empresa o institución, como es el recurso humano este abandonando la institución, por mala gerencia y la poca eficiencia de quienes han sido los principales responsables de su conducción, como yaracuyano uno siente verdadera frustración. Se sabe que ya varios docentes están considerando presentar sus renuncias.

A propósito, muchas veces no terminamos de comprender algunas actuaciones de este gobiernito, están tomando decisiones para colocar a la mayoría de las universidades independientes contra la pared, les han reducido sus asignaciones presupuestarias al máximo, las cuotas que les envían solo alcanzan para pagar a medias la nómina, pero no se asignan recursos para transporte, comedores, investigación, adquirir nuevas tecnologías, modernizar equipos; las presionan para que realicen elecciones en tiempos perentorios, y aquellas que no cumplan les impondrán las autoridades al dedo por ciento, ya muchas universidades están a punto de bajar sus santamarías. Pero luego observamos con mucha preocupación, como en zonas donde no existen matriculas estudiantiles, por el contrario éxodo masivo de docentes abandonando sus carreras en todos los niveles, continúa el régimen abriendo nuevos núcleos universitarios. Aseguran que ya se están dando los primeros pasos para núcleos del Alma Mater en Yaritagua y en Cabudare sin haber hecho, que se sepa, algún estudio de factibilidad y si se cuenta con los medios para financiar estos núcleos, por lo que muchos piensan que esto pudiera no ser más que un “alegrón de tísico”.

Son numerosos feligreses que han expresado su molestia por la forma como ahora se traslada la imagen de la Divina Pastora, en sus traslados a las diferentes iglesias de Barquisimeto, travesía que antes se realizaba en hombros de los seguidores de la Virgen, pero en estos momentos las movilizaciones se hacen en una camioneta de Santa Rosa, llamando la atención como la cargan en “volandillas” y a una velocidad que las personas, sobre todos los de mayor edad, no pueden alcanzar. Siempre hemos estado de acuerdo con la adecuación de las costumbres a las nuevas circunstancias y al modernismo, pero para esos fervientes devotos de la Madre del Señor, miran con mucha reserva este nuevo mecanismo de traslado de la imagen. No sabemos cuál es el criterio del Párroco de Santa Rosa o si existe algún razonamiento lógico y sensato que explique este cambio de modalidad. Nosotros simplemente nos convertimos en los voceros de aquellos que no se sienten en capacidad de andar pegando carreras detrás de la Virgen, básicamente por la edad que no se los permite, expresando que hasta en esto “se ha perdido el respeto”.

De nuevo tocamos el tema del Parque Ayacucho, luego de escuchar las quejas de los vecinos, quienes señalan que sembraron matas dentro de las fuentes, cortaron las maporas que tenían años y que estaban llenas de nidos de loros; las palomas que eran uno de los atractivos del lugar desaparecieron porque nadie las alimentaba y hoy se encuentran en varios edificios vecinos; dicen que los guardaparques son los presuntos invasores de varias casas de la zona; allí se observa a un camión cisterna regando las matas que sembraron alrededor de la estatua de Sucre, ya que en el resto de las áreas sembraron cactus y otras especies que necesitan poco riego; aseguran que como hay muy poca vigilancia, apenas 2 policías que aparecen de vez en cuanto, en las noches se escucha música, se originan algunas trifulcas, se consumen bebidas alcohólicas y otras yerbas aromáticas, por lo que muchas familias no se atreven a acercarse, y quienes caminan en sus áreas, dicen que lo hacen con mucho temor. Confiamos en que poco a poco vayan mejorando las cosas.

Vaya nuestra palabra congratulaciones para el CARDENALES DE LARA, por su sexto título, segundo en forma consecutiva, lo que nos llenó de mucha satisfacción, sobre todo después de estar “pujando” durante las primeras 7 entradas, cuando no se veía claridad en torno a un resultado final, y a esas alturas Caribes seguía defendiéndose con uñas y dientes, esperamos que les vaya muy bien en Puerto Rico. Como ya es costumbre, en mi casa vimos las imágenes por la televisión, pero escuchamos la versión del partido en la voz de El Narrador, el amigo Alfonso Saer, ese sabor y emoción adicional que le pone a su trabajo cuando describe el juego, y sobre todo en la parte final, es inigualable. Felicitaciones a todo el equipo de transmisión, son puros grandes ligas.

Juan Bautista Salas