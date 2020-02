Hugo Ocando: Nuevas tarifas de transporte público son insuficientes para mover las unidades

Las tarifas de transporte publico para las rutas suburbanas, oficializadas por el Ejecutivo en la Gaceta Oficial, que van desde Bs. 6.000 hasta los Bs. 35.000 resultan insuficientes, de acuerdo con el criterio del presidente de Plataforma de Transporte Unido por Venezuela, Hugo Ocando.

El dirigente gremial considera que en estos momentos, el precio de las tarifas deben estar en el orden a un equivalente a 10 centavos de dólar.

“Nosotros no podemos mantener las unidades con esa tarifa que quieren imponer de transporte urbano en Bs. 3,500 y suburbano Bs. 6.000 y el interurbano que incluye kilómetro pasajero, que el usuario quiere pagar, pero resulta que no consigue efectivo, y este es el problema del transportista, el efectivo. Nosotros siempre estamos apoyando a los usuarios, pero queremos que entiedan que nuestras unidades son nuestras empresas y como tal las tenemos que manejar, tenemos que hacer nuestros ajustes, porque estamos recibiendo unos bolívares muy devaluados, pero tenemos que comprar repuestos a precios dolarizados”, afirmó.

Señala que si no es hacen estos ajustes que se han estado haciendo últimamente, los usuarios no van a tener las unidades. Asimismo,

denunció que el gobierno no les ha dado el subsidio que prometió,

nosotros venimos proponiendo un bono de transporte para los usuarios de 100 pasajes mensuales anclados a 10 centavos de dólar y una diferencia de 50 centados de dólar que la tiene que pagar el gobierno con un subsidio directo a los transportistas.

Ratificó que el 80% de las unidades se encuentran paralizadas por falta de repuestos, afirmando que desde hace más de tres años, no reciben ningún tipo de financiamiento.

“Unidad que se paraliza, es unidad que no vuelve a circular, porque cuesta mucho, estamos tratando de realizar un censo nacional para conocer la realidad del transporte en Venezuela, las unidades que están paradas, por qué, los tramposrtistas que están en situación de quiebra,que vendió su unidad, que la perdió en un choque o se la robaron y no tiene respuesta por parte del Estado”, afirmó.

Señala que en Transporte Unido por Venezuela están creando un fondo, con la finalidad de ayudar a los compañeros, por cuanto no quieren que el 20% que está operativo, se paralice. Asimismo indicó que están tratando de obtener recursos a nivel internacional, señalando que la movilidad es un derecho humano y como tal lo quieren tratar.

“Los créditos bancarios están cerrados, nadie nos está financiando,

la banca oficial ofrecio unos créditos, que nunca se concretaron,

lo que les ha obligado a tener que reinventarse”, aseguró.