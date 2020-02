En el J.M. de los Ríos: Médicos y familiares de pacientes protestaron por la prohibición del ingreso de la CIDH

Personal de médicos, enfermeras y familiares de pacientes del hospital de niños, J.M de los Ríos, protestaron este miércoles ante la prohibición del ingreso de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto tenían las expectativas que conocieran “in situ” la realidad de este centro asistencial.

Familiares de los niños que se concentraron al frente de la sede del centro asistencial, afirmando que ahora no saben que es lo que va a pasar con sus hijos y con ellos, porque tenían la esperanza de que la Comisión viera las condiciones en las que se encuentra el hospital, afirmando que se están manteniendo con la ayuda de algunas organizaciones no gubernamentales.

Afirman que en el JM de los Ríos no hay nada, no hay ascensores, no hay insumos, medicamentos , no hay químicos, todos los exámenes se tienen que realizar por fuera y están demasiado costoso.

Señalan que ninguna persona del gobierno, ni siquiera los del Ministerio para la Salud se han apersonado en el lugar para dar alguna explicación, o para escuchar los reclamos de los usuarios, lo que genera angustia y frustración entra estas familias que no encuenyran respuestas a sus planteamientos.

La Sociedad de Médicos del JM de los Ríos, reveló que harán todos los esfuerzos, para trasladarse hasta Colombia para sostener una reunión con los miembros de la CIDH y exponerles la dramática situación que se esta viviendo en este centro de asistencial, que en épocas pasadas fue referencia, no solo nacional, sino a nivel de varios países de América Latina.