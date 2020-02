Rechazan aumento improvisado del boleto para ingresar al sistema

El aumento improvisado del boleto para ingresar al sistema subterráneo, sin una contraloría que garantice la recepción y administración de los recursos, fue rechazado por los trabajadores del Metro de Caracas representados en La Asociación de Jubilados y Pensionados (Ajumepeca) y El Frente Unido de Trabajadores del Metro de Caracas.

Deillily Rodríguez, integrante de la dirección sindical del Metro

de Caracas, cuestionó el aumento y afirmó que la clase trabajadora, no tiene que pagar las consecuencias de las malas políticas implementadas por este régimen usurpador. A su juicio al sindicato patronal no le interesa el bienestar de los trabajadores del Metro de Caracas.

“¿Por qué no hubo una campaña para informar sobre el aumento del Metro de Caracas?, ¿Por qué ahora el sistema trabaja con tickets que parecen de parque de diversiones?, ¿Por qué no hay un control con la venta y distribución de los boletos?, ¿Qué pasó con el sistema de cobro que ahora tienen que estar milicianos en los torniquetes decidiendo si rompen o no los tickets?, Como empleados nos duele lo que está pasando en el Metro de Caracas, no hay orden en nada, cada día el sistema está más en

decadencia”, aseguró.

Alertan sobre fraude electoral

Rodríguez, alertó sobre un posible fraude en la Comisión Electoral del Metro de Caracas, para reelegir a Edison Alvarad como presidente del sindicato. Hizo responsable a Alvarado de todo lo que está ocurriendo en el sistema subterráneo por no velar por el bienestar de los trabajadores y usuarios.

“Gastan en publicidad cuando ni siquiera hay agua potable en los puestos de trabajo. Todo en el Metro es improvisado, ni siquiera hay garantías de si se están usando los recursos económicos del sistema para hacer campañas internas en la institución. Instamos a los trabajadores de verdad a no apoyar la farsa electoral que quiere armar el régimen en el Metro, son dos planchas del oficialismo que se pusieron de acuerdo para ir a elecciones sólo para legitimarse”, dijo la dirigente gremial.

Mientras que el representante de los jubilados del Metro de Caracas, Hugo Valera, se solidarizó con los trabajadores sindicales que están siendo perseguidos por exigir sus derechos y reivindicaciones salariales. “Ya los trabajadores no pueden hablar, ni exigir sus derechos porque automáticamente los quieren meter presos, exigimos que se respete nuestro derecho a expresarnos y organizarnos en sindicatos”.

Valera denunció que los pensionados y jubilados del Metro de Caracas se encuentran en total abandono, informando que no tienen seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), por lo que no pueden ni recibir asistencia primaria. Informó que actualmente sólo cobran el 80% del salario y les eliminaron la prima de antigüedad.

Ambos dirigentes, hicieron un llamado a toda la dirigencia sindical de Venezuela, a mantenerse unidos y trabajar de manera articulada, para ser la fuerza que necesita el país para lograr la libertad y democracia de la nación.