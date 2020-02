Legendario actor de Hollywood, Kirk Douglas murió a los 103 años de edad #5Feb

Kirk Douglas, el actor intenso y musculoso con la barbilla con hoyuelos que protagonizó “Spartacus”, “Lust for Life” y docenas de otras películas, ayudó a debilitar fatalmente la lista negra contra los presuntos comunistas y reinó durante décadas como un El rebelde y el patriarca de Hollywood murieron el miércoles, dijo su familia. Tenía 103 años.

“Es con gran tristeza que mis hermanos y yo anunciemos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”, dijo su hijo Michael en un comunicado en su cuenta de Instagram. “Para el mundo, era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos”.

La muerte de Kirk Douglas fue reportada por primera vez por la revista People.

Su fuerza de granito y su vulnerabilidad subyacente hicieron del hijo de inmigrantes rusos analfabetos una de las principales estrellas del siglo XX. Apareció en más de 80 películas, en papeles que van desde Doc Holliday en “Gunfight at the OK Corral” hasta Vincent van Gogh en “Lust for Life”.

Trabajó con algunos de los mejores directores de Hollywood, desde Vincente Minnelli y Billy Wilder hasta Stanley Kubrick y Elia Kazan. Su carrera comenzó en la cima del poder de los estudios, hace más de 70 años, y terminó en una era más diversa y descentralizada que él ayudó a lograr.

Siempre competitivo, incluso con su propia familia, Douglas nunca recibió un Premio de la Academia por una película individual, a pesar de haber sido nominado tres veces: por “Campeón”, “Lo malo y lo bello” y “Lujuria por la vida”.

Pero en 1996, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó un Oscar honorario. Sus otros premios incluyeron una Medalla Presidencial de la Libertad y un premio al logro de por vida del American Film Institute.

Era una categoría en sí mismo, una fuerza para el cambio y un símbolo de resistencia.

En sus últimos años, fue el eslabón final de la llamada “Edad de Oro”, un hombre casi tan viejo como la industria misma.

En su juventud, representó un nuevo tipo de intérprete, más independiente y aventurero que Clark Gable, Spencer Tracy y otros gigantes de la era del estudio de los años 1930 y 1940, y más dispuesto a decir lo que piensa.

Alcanzando el estrellato después de la Segunda Guerra Mundial, era tan probable que jugara cads (el productor de películas en “Bad and the Beautiful”, el periodista en “Ace in the Hole”) como estaba preparado para interpretar héroes, tan alerta al negocio como Estaba en casa delante de la cámara. Comenzó su propia compañía de producción en 1955, cuando muchos actores aún dependían de los estudios, y dirigió algunas de sus películas posteriores.

Como luchador nato, Douglas estaba especialmente orgulloso de su papel en la caída de la lista negra de Hollywood, que detuvo y arruinó las carreras de escritores sospechosos de actividad o simpatías procomunistas. A finales de los años 50, el uso de escritores prohibidos era ampliamente conocido en la industria, pero no para el público en general.

Douglas, quien años antes había firmado a regañadientes un juramento de lealtad para obtener el papel protagónico en “Lust for Life”, dio un golpe crucial cuando reconoció abiertamente al ex comunista y ganador del Oscar Dalton Trumbo por el guión de “Spartacus”, la épica sobre una rebelión de esclavos durante la antigua Roma que se lanzó en 1960. (Unos meses antes, Otto Preminger había anunciado que el nombre de Trumbo aparecería en los créditos de “Éxodo”, pero “Spartacus” salió primero).

“Todos me aconsejaron que no lo hiciera porque no podrás volver a trabajar en esta ciudad y todo eso. Pero era lo suficientemente joven como para decirlo al infierno “, dijo Douglas sobre” Spartacus “en una entrevista de 2011 con The Associated Press. “Creo que si fuera mucho mayor, habría sido demasiado conservador: ‘¿Por qué debería sacar el cuello?'”

Douglas rara vez jugaba a la ligera. Era compulsivo acerca de prepararse para los roles y una víctima suprema ante la cámara, ya fuera apuñalado con tijeras en “Ace in the Hole” o crucificado en “Spartacus”.

El crítico David Thomson calificó a Douglas como “el maníaco-depresivo entre las estrellas de Hollywood, un minuto sobre la trama, el diálogo y las actrices con el alegre apetito de un hombre recién liberado de Siberia, en otras ocasiones escribiendo no solo en agonía sino también en mutilación y de una manera convincente horrible. muerte.”

El favorito personal de Douglas fue el “Lonely are the Brave” occidental de 1962, que incluía una línea de diálogo de un guión de Trumbo que calificó como el más personal que jamás haya hablado en la pantalla: “Soy un solitario muy profundo hasta el fondo. “

Las palabras más famosas en una película de Douglas fueron habladas sobre él, pero no por él.

En “Spartacus”, los funcionarios romanos dicen a una reunión de esclavos que sus vidas se salvarán si identifican a su líder, Spartacus. Cuando Douglas se levanta para entregarse, un creciente coro de esclavos salta y grita: “¡Soy Espartaco!”

Douglas se queda en silencio, una lágrima rodando por su rostro.

Como Michael Douglas observó una vez, pocos actos fueron tan difíciles de seguir. Kirk Douglas era un acróbata, un malabarista, un hombre autodidacta que aprendió francés a los 30 años y alemán a los 40.

La vida tenía tantos muros que atravesar, como el derrame cerebral en sus 70 que amenazó, pero solo amenazó, con poner fin a su carrera. Continuó actuando y escribiendo durante años y tenía más de 100 años cuando él y su esposa publicaron “Kirk y Anne: Cartas de amor, risas y una vida en Hollywood”.

Nació Issur Danielovitch en una familia judía empobrecida en Amsterdam, Nueva York. Su nombre evolucionó con el tiempo. Se llamó a sí mismo Isidoro Demsky hasta que se graduó de la Universidad de St. Lawrence.

Tomó el nombre de Kirk Douglas mientras se abría camino a través de la Academia Americana de Artes Dramáticas, eligiendo “Douglas” porque quería que su apellido aún comenzara con “D” y “Kirk” porque le gustaba el sonido duro y dentado del “K.”