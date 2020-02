Maduro a Trump: A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie #5Ene

En cadena nacional de radio y televisión, Nicolás Maduro exhortó a todos los sectores de los Estados Unidos a enfrentar la supuesta política intervencionista, ilegal, e inmoral de del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela.

“En Venezuela el presidente no lo designa el presidente de los EEUU, lo elige el pueblo en mandato popular ¡Basta de tu obsesión extremista! No podrás con Venezuela. A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie“, expresó Maduro.

Maduro señaló que el 70% de los estadounidenses lo reconocen como presidente de Venezuela.

“El 56% de españoles afirmaron, por medio de una encuesta, que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro. Si hoy hicieran una encuesta igual en los EEUU estoy seguro que el 70% le diera el apoyo a la Revolución Bolivariana”, manifestó.