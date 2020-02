VIDEO Infancia robada. El relato de un niño de la calle (I) #6Feb

View this post on Instagram

En ocasiones, pareciera que no lo notáramos. Pero si prestamos atención, cada vez que salimos a hacer un recorrido por la ciudad, observamos a más personas en condición de calle, producto del estado de pobreza extrema en el que viven. Un punto que llama la atención y enciende las alarmas, consiste en que gran parte de estas personas que viven en condición de calle son niños o jóvenes, que están obligados a llevar una forma de vida forzada, frustrada y limitada. Este es el caso de Wilbert, un niño de 13 años de edad, que ante el estado de pobreza en el que vive, tiene que salir día a día a limpiar parabrisas en la avenida Los Leones con avenida Lara, para de esta manera intentar conseguir el dinero suficiente para alimentarse él, pero también a su familia. A pesar de vivir en esta terrible situación, Wilbert sigue siendo un niño y soñando como tal. Mencionó que sueña con ser doctor, y al preguntarle sobre qué lo llevó a querer ser de esta profesión, no dudó en responder: "¡Para curar a la gente!". Demostrando así, la pureza que yace en el alma de un infante. Por otra parte, comentó que lo que quisiera estar haciendo en este instante no es trabajar y tener obligaciones, sino por el contrario, poder estar en su casa y hacer cosas de niños, como por ejemplo, jugar con sus amigos. Wilbert dijo que cree en Dios, y por ende, le pide por su familia. Aseguró que sus oraciones van destinadas en pedirle que le ayude, les de salud, trabajo y comida. Al momento de preguntarle sobre cuántas veces puede comer al día, Wilbert suspiró, y con ello dijo más que mil palabras. Segundos después, recordó y agradeció que le habían regalado una empanada y con esto respondió que suele comer dos veces al día. Cabe destacar que la vicepresidente de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, la diputada Karin Salanova mencionó que "hay más 966.200 niños en condición de calle, en condición de abandono, en condiciones que no tienen a su familia". . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com